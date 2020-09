Ströer: Die Entscheidung über eine Chance mit hohem Gewinn kommt jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Am 16. August hatten wir im Express-Service einen Einstiegskurs ab 65,50 Euro für Ströer ISIN: DE0007493991 genannt. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir unter anderem geschrieben: „JP Morgen Chase hat am vergangenen Freitag das Kursziel nach Zahlen von 85,00 Euro auf 101,00 Euro erhöht. (…) Fundamental und charttechnisch können wir das Kursziel Stand heute allerdings nicht nachvollziehen. Auch RuMaS ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung