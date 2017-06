Ströer: Dieses Projekt verdient Respekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Liebe Leser,

das Thema Videospiele polarisiert die Gesellschaft wie kaum ein anderes. Die einen sehen in ihnen einen unnötigen und bisweilen gewaltverherrlichenden Zeitfresser, der die Spielenden von den wichtigen Dingen im Leben abhält. Für die anderen sind Videospiele zu einem vielseitigen Hobby gereift, das nicht nur die motorischen Fähigkeiten zu verbessern vermag, sondern auch wichtige Erkenntnisse für das Leben in der physischen Welt vermitteln kann. So können Videospiele dazu beitragen, zum Beispiel die Problemlösungskompetenz zu stärken.

Projekt „Grenzgamer“

Videospiele können jedoch noch mehr: Wie aus einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Digitalvermarkters Ströer hervorgeht, hat der Konzern in Zusammenarbeit mit der Deutschen Journalistenschule ein interessantes Projekt mit Bezug zum Thema Videospiele geschaffen. Die Initiative mit dem Namen „Grenzgamer“ soll die Materie aus „unüblichen Perspektiven“ zeigen, so Ströer.

Die Chance, Grenzen zu überwinden

Konkret: Für das Projekt besuchen Journalismus-Studenten Orte, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt mit Videospielen in Verbindung bringen würde. Dazu zählen beispielsweise Seniorenheime oder Gefängnisse. Dort sollen die angehenden Journalisten berichten, wie mit Videospielen gelernt und gearbeitet werden kann. Im Fokus steht dabei nicht nur die Schaffung von Hoffnung, sondern auch die Chance, Grenzen zu überwinden.

Ein riesiges Potential

Meiner Meinung nach ist das von Ströer und der Deutschen Journalistenschule gestartete Projekt ein wichtiger Schritt hin zum nachhaltigen Umgang mit Videospielen. Denn: Das Potential der Digitalspiele ist und bleibt – gerade auch in oben erwähnten Umgebungen –immens groß.

5 Top Aktien für 2017!

Hans Meiser nennt Ihnen jetzt KOSTENLOS die 5 Aktien-Favoriten von Börsenguru Rolf Morrien. Video-Reportage erklärt: Das sind die 5 Aktien, mit denen Sie 2017 ein Vermögen verdienen werden!

Video jetzt starten!

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.