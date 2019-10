Ströer: Die Chance auf Kursgewinne steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Mit Blick auf das Chartbild kann man bei Ströer ISIN: DE0007493991 wahrhaftig von einer guten Trading-Chance sprechen. Im Vergleich zu vielen anderen Aktien bewegt sich Ströer am Allzeithoch und es sieht so aus, als ob es schon bald weiter Richtung Norden gehen kann. Im Chartbild auf 6-Monats-Basis sehen wir eine Seitwärtsbewegung, die bereits in einem fortgeschrittenen Stadium ist. Das Hoch lag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



