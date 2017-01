Ströer: Ausbruch aus dem Korrektur-Trend steht bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Ströer-Aktie hat seit Anfang Dezember 2016 knapp 32 % an Wert hinzugewonnen. Aus der markttechnischen Perspektive stellt die Aufwärtsbewegung einen steilen Run von der unteren zur oberen Trendlinie des nach unten gerichteten Trendkanals dar. Die obere Trendlinie verläuft zwischen 46,00-46,20 Euro je Aktie.

Damit scheint sich der Wert nun endlich aus der seit Ende 2015 bestehenden Korrektur befreien zu wollen, hat es aber bisher noch nicht geschafft. Der Kurs prallte mustergültig an der Trendlinie ab und korrigiert infolgedessen auf Tagesbasis, was aber unter den Umständen der zuvor stattgefundenen Aufwärtsbewegung mehr als normal ist.

Zweiter Anlauf ist wahrscheinlich

Dass ein zweiter Versuch bald startet, ist wahrscheinlich. Erst dann werden wir sehen, ob die Aktie es ernst meint. Sollte der Ausbruch tatsächlich erfolgen, könnte bald der Widerstand bei 50,00 Euro je Aktie angesteuert werden. Das wären ab Ausbruchsniveau etwa 8 % an Wertgewinn. Bis zum Allzeithoch bei 64,50 Euro je Aktie, das in 2015 erzielt worden ist, müsste die Aktie stattliche 39 % an Anstieg verzeichnen. Für die Bestätigung des Ausbruchs wäre es wie immer empfehlenswert, den Wochenschlusskurs heranzuziehen.

