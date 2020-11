Ströer Aktie: Das sind ausgezeichnete Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Die Ströer-Aktie hat in den letzten Tagen deutlich zulegen können. Anfang des Monats fiel der Kurs auf ein Verlaufstief bei 59,60 Euro, doch die bei 60 Euro verlaufende Unterstützung hat die Käufer wieder an den Markt zurückgeholt. In einem von Impfstoff-Euphorie geprägten Marktumfeld ging es zu Beginn der vergangenen Woche kräftig nach oben. Am Donnerstag legte das Unternehmen eine solide Zwischenbilanz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung