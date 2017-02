Ströer: Die Aktie nimmt nach den Zahlen nun zwei Ziele ins Visier!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

vor einiger Zeit haben wir auf den Ausbruch der Ströer-Aktie aus ihrem Korrekturtrend hingewiesen. Der Ausbruch ereignete sich gegen Ende Januar. Dabei wurde nicht nur die Korrekturtrendlinie überschritten, sondern auch der 100-Wochendurchschnitt. Die Aktie stabilisierte sich infolgedessen über dem Ausbruchsniveau und gewann seitdem bis dato etwa 7,50 % hinzu. Die vorläufigen Jahreszahlen könnten diesen Trend nun weiter unterstützen.

Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge den Milliardenumsatz geknackt und damit seine Ziele erfüllt. Die Umsatzerlöse betragen voraussichtlich 1,12 Mrd. Euro und liegen deutlich über dem Wert von 824 Mio. Euro im Vorjahr. Beim EBITDA erzielte man einen Gewinn von 285 Mio. Euro und damit 37 % mehr als 2015. Dementsprechend wurden die Prognosen für 2017 leicht erhöht. So soll das EBITDA in 2017 bei 320 Mio. Euro liegen und der Umsatz einen Wert von 1,3 Mrd. Euro erreichen.

Die technischen Ziele bei der Kursentwicklung könnten im Bereich der letzten wichtigen Hochs liegen. Das erste bei etwa 58 Euro je Aktie. Das wären ab dem aktuellen Preisniveau in etwa 17,95 % an Potenzial. Darüber kommt das Allzeithoch als nächstes Ziel in Frage. Dieses liegt bei 64,50 Euro je Aktie und 32 % vom aktuellen Preisniveau entfernt.

