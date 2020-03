Ströer Aktie: So darf es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Dem Werbeunternehmen Ströer gelang es im vergangenen Jahr, die eigenen Ziele zu erreichen und zum 29. Quartal in Folge ein Wachstum zu erreichen. Darauf ließen vorläufige Zahlen schließen, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Für 2020 rechnet Ströer erneut mit einer Steigerung von Umsatz und Ergebnis im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dafür sorgen soll in erster Linie die fortschreitende Digitalisierung.

