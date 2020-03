Ströer Aktie: Rekordergebnis!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Es war kein Wunder, dass sich die Ströer Aktie am Dienstag so stark zeigte: Aus dem Xetra-Handel ging die Aktie mit einem Tagesgewinn von 5,25 Euro bzw. knapp 8% auf 72 Euro. An dem Tag präsentierte das Werbe-Unternehmen nämlich vorläufige Zahlen für 2019, die sich sehen lassen konnten. Vorab eine Anmerkung: Die endgültigen Jahreszahlen für 2019 will Ströer am 30. März ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung