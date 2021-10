Ströer-Aktie: Neue Analyse!

Wahrscheinlich ist ihnen das Unternehmen Ströer ein Begriff. Denn das Unternehmen ist nahezu in jeder Stadt mit seinen Anzeigetafeln vertreten. In den jüngst abgelaufenen 30 Handelstagen konnte die Aktie eine Performance von 10,1 Prozent erzielen.

Demnach ist Ströer erneut in den Fokus der führenden Analysehäuser geraten. So wurden am heutigen Handelstag bereits 4 neue Einschätzungen veröffentlicht. Darunter befinden sich konkret 4 „Buy“-Empfehlungen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung