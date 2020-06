StroeerWas kommt nun, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Open Text":

Am 09.06.2020, 09:11 Uhr notiert die Aktie Stroeer an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 70 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Stroeer einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Stroeer jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stroeer-Aktie hat einen Wert von 37,43. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (31,39). Auch hier ist Stroeer weder überkauft noch -verkauft (Wert: 31,39), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Stroeer.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Stroeer beträgt das aktuelle KGV 32,25. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 36,27. Stroeer ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Stroeer investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,64 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 0,81 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.