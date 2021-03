Stripe: Das wertvollste Startup!

Der Anbieter von Zahlungstechnologien Stripe hat 600 Millionen Dollar an zusätzlichen Finanzmitteln für eine Bewertung von 95 Milliarden Dollar erhalten. Damit ist das Unternehmen laut CB Insights das wertvollste Startup in den USA und liegt in der Bewertung weltweit an zweiter Stelle nach dem chinesischen Unternehmen Bytedance. Bytedance wird mit 140 Milliarden Dollar bewertet.

Stripe, mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung