Stripe und Salesforce verkünden Partnerschaft

Berlin/San Francisco (ots) -- Salesforce kooperiert mit Stripe, um seinen Unternehmenskunden mit "Commerce Cloud Payments" eine einfachere Zahlungsabwicklung zu ermöglichen- Stripe wurde im "Forrester Wave"-Report Q3/2020 zum Thema "Global Merchant Payments Providers" sowohl für seine strategische Ausrichtung als auch das bestehende Produktangebot als "Leader" vor allen anderen untersuchten Anbietern ausgezeichnet- Zu Stripes Kunden zählen mittlerweile auch 40 führende Unternehmen verschiedener Branchen mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von jeweils mehr als einer Milliarde US-Dollar. Das von Stripe verarbeitete Gesamtzahlungsvolumen im Enterprise-Segment hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt Die Payment-Plattform Stripe (https://stripe.com/) verkündet heute eine Partnerschaft mit der CRM-Plattform Salesforce für deren neue Plattform "Digital 360". Die Plattform, die Produkte aus den Bereichen Marketing, Handel und digitale Nutzererfahrung zusammenführt, unterstützt Unternehmen im digitalen Wandel. Teil dieser neuen Plattform ist auch die Salesforce Commerce Cloud (früher Demandware), die nahtlose Einkaufserlebnisse über alle digitalen Kanäle ermöglicht - mobil, am Desktop, in sozialen Netzwerken und im stationären Handel. Stripe betreibt dabei Commerce Cloud Payments, eine integrierte Zahlungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, Commerce-Lösungen ohne zusätzlichen Integrationsaufwand schnell auf den Markt zu bringen und Umsätze durch benutzerfreundliche Checkout-Erlebnisse und integrierten Betrugsschutz zu steigern."Geschwindigkeit, Conversion und Personalisierung sind Schlüssel zum Erfolg im digitalen Handel", kommentiert Adam Blitzer, Executive Vice President & General Manager, Digital bei Salesforce. "Unsere Partnerschaft mit Stripe ermöglicht es unseren Kunden, genau das zu erreichen, indem sie die Conversion-Raten durch ein schnelles und einfaches Checkout-Erlebnis steigern, das durch unsere sofort einsatzbereite Zahlungslösung auf der führenden Handelsplattform Salesforce Commerce Cloud ermöglicht wird."Die Ankündigung kommt passend zur heute beginnenden DMEXCO, bei der sich sowohl Stripe als auch Salesforce engagieren. Am morgigen Donnerstag hält Stripes COO Claire Hughes Johnson eine Keynote.Stripe ist laut Forrester der wichtigste Anbieter im Zahlungsverkehr für GroßunternehmenDamit ist Salesforce eines von hunderten von Enterprise-Unternehmen, die die Payment-Plattform für ihr schnelles Wachstum nutzen. Stripe zählt dabei auch mehr als 40 Unternehmen mit mehr als einer Milliarde US-Dollar Transaktionsvolumen zu seinen Kunden. Stripe selbst wurde im aktuellen Forrester-Report zu den "Global Merchant Payments Providers" im Bereich Enterprise-Payments als "Leader" ausgezeichnet. In beiden relevanten Kategorien, der strategischen Ausrichtung und dem bestehenden Produktangebot, belegt Stripe die Spitzenposition unter allen untersuchten Anbietern.Forrester stellt fest, dass "Stripes Vision, das BIP des Internets zu erhöhen, indem es Unternehmen bei der Expansion in neue Regionen, Erweiterung ihrer Geschäftsmodelle oder Anpassung an disruptive Veränderungen unterstützt, gut zu der Situation passt, in der sich viele Händler heute befinden." Die Payment-Plattform ist "gut darin, Daten zur Entwicklung von Algorithmen zu nutzen, um so die Autorisierungsraten zu verbessern. Stripe ist unerreicht gut in der Verwaltung von Abonnements.""Forresters Auszeichnung von Stripe ist eine Bestätigung für unsere tausenden Mitarbeiter weltweit, die sich permanent dafür einsetzen, unsere Kunden zu begeistern, die globale Abdeckung zu erweitern und jedes Jahr hunderte neuer Funktionen zu liefern - auch aus dem Homeoffice", kommentiert Mike Clayville, Chief Revenue Officer bei Stripe. "Unsere größten Unternehmenskunden sind oft selbst führend in ihren jeweiligen Gebieten, haben jährlich mehr als eine Milliarde Dollar Transaktionsvolumen und setzen für ihr schnelles und deutliches Wachstum auf Stripe."Stripe unterstützt tausende Unternehmen bei der schnellen SkalierungIm Jahr 2020 hat das Internet Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt in einer herausfordernden Zeit miteinander verbunden. Das stellte Digitalunternehmen vor völlig unerwartete Herausforderungen. So half Stripe dem Video-Conferencing-Unternehmen Zoom dabei, seinen Dienst deutlich zu skalieren, und vereinfachte die globale Rechnungstellung für den Instant-Messaging-Dienst Slack. Unternehmen wie Atlassian, Maersk und Wayfair haben in kürzester Zeit Stripe-Dienste implementiert, die sie bei der Optimierung ihres Kerngeschäfts, der Erschließung neuer Märkte und der Erschaffung neuer Einnahmequellen unterstützen. Nun arbeitet Stripe mit dem Cloud-Computing-Anbieter Salesforce zusammen, um wiederum dessen Kundenstamm dabei zu helfen, sich noch schneller an neue Gegebenheiten anzupassen und mehr Online-Umsätze zu machen.Über StripeStripe ist eine Technologieplattform, die Entwickler für den Aufbau von Online-Firmen nutzen. Tausende Unternehmen, von Start-ups bis zu Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf Stripes Softwarewerkzeuge, um Zahlungen zu akzeptieren, international zu expandieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. 