Stripe: Stripe erlaubt USDC Stablecoin-Zahlungen!

Zahlungsmethode für seine Nutzer eingeführt Der Zahlungsabwicklungsriese Stripe hat den USD Coin (CRYPTO: USDC) — den Stablecoin, der von der Fintech-Firma Circle in Zusammenarbeit mit Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) — als Zahlungsmethode für seine Nutzer eingeführt. Stripe ist nicht der erste Zahlungsdienstleister, der USD Coin einsetzt: Der Zahlungsriese Visa Inc. (NYSE:V) berichtet, dass es das erste große Zahlungsnetzwerk ist, das im März 2021 Transaktionen mit… Hier weiterlesen