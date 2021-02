Stripe Climate startet in Deutschland und ermöglicht Unternehmen, die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre zu unterstützen

Berlin (ots) - Die Payment-Plattform Stripe (https://stripe.com/de) gibt heute bekannt, dass ihr Produkt Stripe Climate (https://stripe.com/de/climate) ab sofort global verfügbar ist. Im Oktober 2020 war das Produkt zunächst in den USA gestartet. Stripe Climate ist der weltweit erste Service, der es Online-Unternehmen ermöglicht, schnell und unkompliziert Technologien zu unterstützen, die der Atmosphäre aktiv CO2 entziehen.Ab heute können Stripe-Nutzer auf der ganzen Welt dazu beitragen, der Klimakrise entgegenzuwirken, indem sie mit einem Teil ihres Umsatzes Initiativen unterstützen, die dauerhaft Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen. Das funktioniert mit nur wenigen Klicks und ohne eine Zeile Code zu ändern.Stripe berechnet für Stripe Climate keine Gebühren und leitet 100 Prozent der Mittel direkt an Initiativen weiter, die die Entwicklung von Technologien zur CO2-Entnahme vorantreiben. Bei den unterstützen Projekten handelt es sich um dieselben vier Unternehmen, die Stripe bereits im Mai 2020 mit einer Million US-Dollar zur CO2-Entnahme unterstützt hat: CarbonCure (https://www.carboncure.com/), Climeworks (https://www.climeworks.com/), Project Vesta (https://www.projectvesta.org/) und Charm Industrial (https://charmindustrial.com/). Diese wurden mit Hilfe einer Fachkommission aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Akademikerinnen und Akademikern ausgewählt. Alle Projekte konnten ihre Technologie dank der finanziellen Unterstützung bereits weiterentwickeln. In Zukunft werden weitere Initiativen über Stripe Climate unterstützt werden.Der menschengemachte Klimawandel zeigt immer mehr seine Folgen, nicht nur in Europa: Sommer mit extremer Hitze und steigende Meeresspiegel verdeutlichen den Handlungsbedarf genauso wie verheerende Waldbrände in Australien und im Westen der USA. Die Notwendigkeit effektiver Klimaschutzmaßnahmen wird deutlicher denn je. Gleichzeitig hat sich die Wirtschaftsleistung während der der Corona-Pandemie schneller als jemals zuvor ins Internet verlagert. So entstehen neue Möglichkeiten, das Internet zu nutzen, um Ressourcen zu bündeln und dem Klimawandel entgegenzuwirken."Kein einzelnes Unternehmen kann allein genug Nachfrage schaffen, um die CO2-Entnahme wirtschaftlich möglich zu machen. Aber die Millionen von Unternehmen, die auf Stripe laufen, können gemeinsam dazu beitragen, dass diese neue Branche wächst und sich entwickelt," kommentiert Marcos Raiser do Ó, Head of DACH and CEE bei Stripe. "Unser Ziel ist es, einen funktionierenden Markt für die Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu schaffen. Wenn dieses Projekt erfolgreich ist, wird es die Entwicklung von kostengünstigen, dauerhaften Technologien zur CO2-Entnahme vorantreiben und uns helfen, die katastrophalsten Auswirkungen der Klimakrise zu vermeiden."Stripe ist in den vergangen Monaten stark im Bereich Enterprise-Kunden gewachsen. Zu den jüngsten Partnerschaften gehören Maersk, Zoom, Salesforce, AXA, Der Spiegel und Joyn. Ab sofort können alle Nutzer neben Stripes etablierten Produkten im Bereich Payment sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen ergreifen.Über StripeStripe ist eine Technologieplattform, die Entwickler für den Aufbau von Online-Firmen nutzen. Tausende Unternehmen, von Start-ups bis zu Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf Stripes Softwarewerkzeuge, um Zahlungen zu akzeptieren, international zu expandieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Seit seiner Gründung 2010 treibt Stripe aktiv die Entwicklung des Online-Handels voran, ermöglicht neuartige Geschäftsmodelle und wickelt Zahlungen für viele der innovativsten Unternehmen der Welt ab, darunter Share Now, Axel Springer, Kickstarter, Shopify, Salesforce und Twitter.Pressekontakt:PIABO PR GmbHAndreas Krönke+49 30 2576205-21stripe@piabo.netOriginal-Content von: Stripe, übermittelt durch news aktuell