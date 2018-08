Stride Gaming: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "New York Community Bancorp":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Stride Gaming, die im Segment "Casinos & Spiele" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 29.08.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 108,5 GBP.

Unser Analystenteam hat Stride Gaming auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stride Gaming. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Stride Gaming damit 52,79 Prozent unter dem Durchschnitt (2,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 12,13 Prozent. Stride Gaming liegt aktuell 62,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Stride Gaming-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Stride Gaming-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Stride Gaming vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 310 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 185,71 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (108,5 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Stride Gaming somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.