Streubomben Monitor 2017: Trotz Erfolgen wieder mehr Opfer

München (ots) - Immer mehr Staaten befolgen das internationaleVerbot von Streumunition. Dennoch ist die Zahl der Opfer durch denEinsatz dieser menschenverachtenden Waffen in Syrien und im Jemengestiegen. Dies geht aus dem Streubomben Monitor 2017 hervor, derheute von der von Handicap International mitgegründeten ClusterMunition Coalition (CMC) bei den Vereinten Nationen in Genfveröffentlicht wurde. Streubomben verteilen explosive Submunitionenüber große Flächen. Viele bleiben als Blindgänger liegen und bedrohendie Bevölkerung noch Jahre nach einenm Konflikt - ähnlich wieLandminen.Seit der Veröffentlichung des letzten Streubomben Monitor voreinem Jahr verdoppelte sich die Anzahl der registrierten Opfer dieserWaffen auf 971, wobei die tatsächliche Zahl sicherlich höher liegt -und fast alle stammten aus der Zivilbevölkerung. Besonders schwerleiden die Menschen in Syrien. Dort wurden 860 Menschen durchStreumunition getötet oder verletzt, die meisten während derAngriffe. Über 100 Menschen weltweit fielen Blindgängern dieserWaffen zum Opfer, oft noch lange nach einem Einsatz. Die 2016registrierten 51 Unfälle in Laos sind z.B. alle auf die ca. 50 Jahrezurückliegenden Angriffe zurückzuführen.Laut Monitor gab es zwischen August 2016 und Juli 2017 mindestens238 Streubombeneinsätze in Syrien. Eine von Saudi-Arabien geführteKoalition hat diese Waffen im Jemen verwendet, wobei die Zahl dieserEinsätze nach weltweiten Protesten zurückging. Keines der genanntenLänder ist der Oslo-Konvention beigetreten, durch die Einsatz,Produktion, Lagerung und Verkauf von Streubomben verboten sind. DieOslo-Konvention zählt heute 102 Vertragsstaaten, 17 weitere habenbereits unterzeichnet. Und die Konvention hat seit dem Inkraft-Treten2010 einiges bewirkt: 28 Vertragsstaaten haben ihre Beständevernichtet. Das bedeutet ein Großteil der Lagerbestände, die vonVertragsstaaten deklariert wurden: insgesamt etwa 1,4 MillionenStreumunitionen, die mehr als 175 Millionen Submunitionen enthielten.2016 wurden auf 88 km² von Streubomben verseuchtem Land 140.000Submunitionen gefunden und zerstört, mehr als im Vorjahr. Mosambikerklärte die Räumung aller betroffenen Gebiete. Immer noch sind 26Staaten durch Streubomben verseucht, darunter 12 Vertragsstaaten.Andauernde Konflikte wie in Syrien oder Jemen verhindern die Räumung.Vom 4. bis 6. September findet das jährliche Treffen derVertragsstaaten in Genf statt, in diesem Jahr unter deutscherPräsidentschaft. "Wir begrüßen das deutsche Engagement für diewichtige Streubomben-Konvention und freuen uns, dass die deutscheRegierung ihre Verpflichtungen z.B. zur Unterstützung der Räumungverseuchter Regionen ernstnimmt." sagt Eva Maria Fischer, LeiterinAdvocacy bei Handicap International Deutschland. "Umso bedauerlicherist es jedoch, dass eine wichtige Forderungen auch in der letztenLegislaturperiode nicht erfüllt wurde: Immer noch betrachtet es diedeutsche Regierung im Gegensatz zur Position vieler andererVertragsstaaten als legal, dass deutsche Geldinstitute in dieProduktion von Streumunition in anderen Ländern investieren. Dieswiderspricht dem Geist der Streubomben-Konvention!"Hier finden Sie den Monitor: http://ots.de/3Drzhund eine deutschsprachige Zusammenfassung der wichtigsten Fakten:http://ots.de/FQdPsZur Organisation: Handicap International ist eine unabhängigegemeinnützige Organisation, die in Situationen von Armut und sozialerAusgrenzung, von Konflikten und Katastrophen interveniert. Sieunterstützt Menschen mit Behinderung und andere besondershilfsbedürftige Menschen, damit ihre grundlegenden Bedürfnissegedeckt werden, sich ihre Lebensbedingungen verbessern und ihreGrundrechte besser respektiert werden. Insgesamt ist die Organisationin ca. 60 Ländern aktiv. Handicap International ist eines der sechsGründungsmitglieder der Internationalen Kampagne zum Verbot vonLandminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat, undaktives Mitglied der internationalen Koalition gegen Streubomben(CMC).Information:Larissa Reith, Öffentlichkeitsarbeit, 089/54 76 06-29,lreith@handicap-international.de, www.handicap-international.de,www.streubomben.de