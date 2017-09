Stressfrei unterwegs im Stadtverkehr: Neuer Volvo XC40 definiert Sicherheit unter den Kompakt-SUV neu

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Sicherheit, Konnektivität und Infotainment auf dem Niveau größerer Volvo ModelleTeilautonomes Fahrerlebnis mit Pilot Assist Intuitive Bedienung über SensusSystem mit großem TouchscreenMit dem Volvo XC40 bringt der schwedische Premium-Hersteller ein neuesSicherheitsniveau in das Segment kompakter SUV. Das neueste Mitglied der VolvoFamilie, das diesen Herbst vorgestellt wird, wurde für die Herausforderungen desmodernen Großstadtdschungels konzipiert: Der Volvo XC40 will die tägliche Fahrtzur Arbeit möglichst stressfrei und komfortabel gestalten. Dazu kann der Fahrerauf die preisgekrönte Sicherheits-, Konnektivitäts- und Infotainment-Technik ausder Volvo 60er und 90er Baureihe vertrauen.Klicken Sie hier für die deutsche Version der Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/uk/8170551-volvo-cars-xc40-suv-designed-city-living/"Der Volvo XC40 ist unser erstes Modell in diesem schnell wachsenden Segment;eine seiner Hauptaufgaben ist es, durch den hektischen Stadtverkehr zunavigieren. Aufbauend auf der Tradition von Volvo als Sicherheitspionier, bietetder neue Volvo XC40 eine bestmögliche Sicherheitsausstattung - kombiniert miteiner einfach bedienbaren Benutzeroberfläche und fortschrittlichenKonnektivitätsdiensten", erklärt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO der VolvoCar Group.Der neue Volvo XC40 basiert als erstes Modell auf der kompaktenModular-Architektur (CMA) und übernimmt jene bahnbrechende Technik, die erstmalsin den größeren Geschwistern aus der Volvo 60er und 90er Familie und ihrerskalierbaren Produkt-Architektur (SPA) zum Einsatz kam. Volvo verfolgt beiSicherheit und Nutzererlebnis eine Philosophie namens "Circle of Life" (zuDeutsch: "Kreislauf des Lebens"): Es geht dabei um die permanente Verbesserungvon Standards und Techniken - basierend auf den Rückmeldungen und Daten derKunden.Der neue Volvo XC40 fährt mit dem Volvo Pilot Assist für teilautonomes Fahrenvor. Zu den weiteren Sicherheitssystemen zählen unter anderem die neuesteGeneration des Volvo City Safety Systems, die Run-off Road Protection sowie derCross Traffic Alert mit Notbremsfunktion und 360-Grad-Kamera, mit derManövrieren selbst in kleinsten Parklücken zum Kinderspiel wird. Mit diesen undweiteren Assistenten gehört der Volvo XC40 zu den bestausgestatteten kompaktenPremium-SUV."Das moderne Stadtleben hält komplexe Herausforderungen für Fahrer, Fußgänger,Fahrradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer bereit. Mit dem Volvo XC40 wollenwir die sogenannte kognitive Belastung des Fahrers reduzieren. Während unsereSicherheits- und Assistenzsysteme aktiv mögliche Gefahren identifizieren undvermeiden, können Fahrer und Passagiere entspannen und die Fahrt durch die Stadtgenießen", erläutert Malin Ekholm, Vice President Volvo Cars Safety Centre.Den Ausgangspunkt eines jeden neuen Volvo bilden fortschrittliche Sicherheits-und Assistenzsysteme. Der neue Volvo XC40 profitiert dabei auch von dem hohenNiveau seiner größeren Geschwister. "Wir erschaffen ein selbstbewusstes,intuitiv bedienbares und komfortables Nutzererlebnis, das auf realer Interaktionund Forschung basiert. Dabei nutzen wir unsere Führungsrolle auf dem Gebiet derSicherheit. Der Volvo XC40 ist ein Auto für eine Generation von Kunden, dievolle Konnektivität erwarten. Alle Bildschirme sind auf eine sichere, einfacheund effiziente Interaktion ausgelegt und unterstützen aktives Fahren in derStadt", sagt Ödgärd Andersson, Vice President Vehicle Software & Electronics beiVolvo Cars, und ergänzt: "Wie die großen SUV Volvo XC60 und Volvo XC90, verfügtder Volvo XC40 über das Sensus Infotainment-System mit dem mittlerweilebekannten großen Hochformat-Touchscreen. Die Sensus Oberfläche ist einfach undintuitiv zu bedienen und gewährt Zugriff auf zahlreiche Funktionen undServices."Hinweis:Der Volvo XC40 ist noch nicht erhältlich und dementsprechend noch nichthomologiert. Die offiziellen Verbrauchs- und CO2-Werte werden zu einem späterenZeitpunkt bekanntgegeben.