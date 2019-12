Stressfaktor Autofahren im Winter (FOTO)

Hannover (ots) -Zahlreiche Ursachen führen im Winter zu Stresssituationen beiAutofahrern. Nahezu jeder Verkehrsteilnehmer passt sein Fahrverhalten imWinter an, nur ein Drittel aller Fahrer überprüft regelmäßig Profiltiefeund Luftdruck der Reifen.Eine repräsentative Studie von forsa im Auftrag von Continental,Technologieunternehmen und Premium-Reifenhersteller, hat ergeben, dass sich fastjeder Autofahrer in Deutschland im Winter durch Alltagssituationen imStraßenverkehr gestört oder gestresst fühlt. An Nummer eins der Störfaktorenliegt mit 66 Prozent Blendung durch den Gegenverkehr, dicht gefolgt vonFußgängern in dunkler Kleidung, Radfahrern ohne Licht und die allgemeinschlechte Sicht. Um diesen Stressfaktoren entgegenzuwirken, passen 95 Prozentder befragten Autofahrer ihr Fahrverhalten in den Wintermonaten an, indem sielangsamer beziehungsweise vorausschauender fahren oder einen größeren Abstandzum vorausfahrenden Fahrzeug halten. Nur rund ein Drittel der Befragten weiß,dass ein Reifen mit optimalem Luftdruck und ausreichender Profiltiefe für mehrSicherheit auf der Straße und weniger Stress sorgen kann.Befragt wurden über 1.000 Autofahrer, die mehrmals im Monat Auto fahren. Nebenden Störfaktoren wurden sie auch zu Gegenmaßnahmen befragt. Dabei zeigte sich,dass - neben dem angepassten Fahrverhalten - das regelmäßige Säubern derWindschutzscheibe die häufigste Gegenmaßnahme ist. Fahrerassistenzsystemegenießen nur bei jedem Zehnten volles Vertrauen. Continental ReifentestexperteAndreas Schlenke ist überrascht vom Ausgang der Befragung: "AngepasstesFahrverhalten ist sicherlich das A und O, um vielen der genannten Faktorenentgegenzuwirken. Dass sich allerdings nur ein Drittel der befragten Autofahrerder Wichtigkeit von Profiltiefe und dem Reifendruck bewusst ist, ist bedenklich.Ausreichend Profiltiefe und der richtige Reifendruck können im wahrsten Sinnedes Wortes Leben retten - vor allem im Winter." Ein unabhängiger Bremstest desMagazins AutoBild aus dem Monat August 2019 bestätigt diese These: Dabei zeigtesich, dass der Bremsweg bei 120 km/h auf nassen Straßen mit abgefahrenen Reifendrei Mal so lang ist wie mit neuen Reifen. Abgefahren bedeutete im Test etwasmehr als 1,6 Millimeter und damit mehr, als der Gesetzgeber mindestens vorsieht.Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltigeund vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründeteTechnologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente underschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport.Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigtaktuell rund 240.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten.Die Division Reifen verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorteweltweit. Die Division ist einer der führenden Reifenhersteller und erzielte imGeschäftsjahr 2018 mit rund 56.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 11,4Milliarden Euro. Continental ist einer der Technologieführer im Bereich derReifenproduktion und bietet eine breite Produktpalette für Personenkraftwagen,Nutzfahrzeuge und Zweiräder an. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung& Entwicklung leistet Continental einen wichtigen Beitrag zu sicherer,wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Das Portfolio derDivision Reifen umfasst Dienstleistungen für den Reifenhandel und fürFlottenanwendungen sowie digitale Managementsysteme für Nutzfahrzeugreifen.Kontakt für Journalisten:Klaus EngelhartPressesprecher Pkw- / Zweiradreifen DACHKommunikation / ÖffentlichkeitsarbeitPkw-ReifenContinental Reifen Deutschland GmbHTelefon: + 49 (0) 511 938 22 85E-Mail: klaus.engelhart@conti.deLinks:www.taraxagum.dePresseportal:www.continental-presse.deMediathek:www.continental.de/mediathekWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117646/4468528OTS: Continental Reifen GmbHOriginal-Content von: Continental Reifen GmbH, übermittelt durch news aktuell