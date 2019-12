Stressabbau am Abend: Spaziergang statt Serien-Marathon (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Abends auf der Couch zu liegen und fernzusehen ist nach einemstressigen Tag verlockend. Allerdings bleibt man dabei meist passiv, und diemitunter aufregenden oder beunruhigenden Inhalte von Filmen oder Serien eignensich wenig zur Stressreduktion, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"schreibt. Das gilt auch für ausgiebiges Chatten. Stattdessen geht wertvolle Zeitverloren, in der man den Stress des Tages verarbeiten und vor dem Einschlafenabschütteln könnte.Anti-Stress-Strategie für Couch-PotatoesWer das Gefühl hat, zu viel fernzusehen oder im Internet zu surfen, sollte sicheinen Plan aufstellen, an welchen Tagen er oder sie künftig darauf verzichtet.Das Alternativprogramm: ein Abendspaziergang, ein gutes Buch oder einentspannendes Bad. Wichtig ist, öfter mal das Smartphone auszuschalten - undsämtliche mobile Endgeräte aus dem Schlafzimmer zu verbannen.Der zweite Teil der "Apotheken Umschau"-Serie "Weniger Stress" erklärt, wiejeder seine Stressfallen im Alltag entschärfen kann. Auf Facebook und Instagramsind ab sofort täglich Tipps zum Abschalten und Entschleunigen im stressigenAlltag zu finden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2019 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4463856OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell