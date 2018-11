Stress und seine Auswirkungen bei Multiple Sklerose häufig unterschätzt (FOTO)

Darmstadt (ots) -- Stress kann den Verlauf der Multiplen Sklerose (MS) negativbeeinflussen- Stress wirkt sich zudem auf den Abbau der Hirnsubtanz bei MS aus- Betroffene können mit Hilfe von Stressmanagement möglichenFolgen vorbeugen- Mehr Infos unter www.leben-mit-ms.de - ein Serviceangebot vonMerckMerck, das lebendige Wissenschafts- und Technologie-Unternehmen,möchte MS-Patienten zu mehr Lebensqualität verhelfen. Das Unternehmenforscht dafür seit mehr als 20 Jahren an fortschrittlichenMS-Therapien. Auf www.leben-mit-ms.de informiert Merck darüber hinausBetroffene und Interessierte zu verschiedenen Themen, die das Lebenmit MS in den Blick nehmen. Im aktuellen Beitrag klärt dasUnternehmen über den Zusammenhang zwischen MS und Stress auf.MS-Patienten sollten Stress vermeidenStress gehört für viele Menschen im Alltag dazu und stellt sieimmer wieder auf eine harte Probe. Während bereits gesunde MenschenSchwierigkeiten haben, mit Druck, Zeitmangel und Co. umzugehen,müssen Menschen mit MS darüber hinaus noch darauf achten, dass dieBelastung ihren Gesundheitszustand nicht beeinflusst. Denn Stresskann die Symptome von MS verstärken.[1] Untersuchungen von Forschernder Charité und des Max-Delbrück-Centrums haben zudem gezeigt, dasssich Stress darüber hinaus auf die Hirnatrophie auswirkt, das heißt,den Verlust an Hirnsubstanz bei MS fördert.[2]Der Stressfalle entgehenMS-Patienten können ihr Stresslevel senken und damit einermöglichen Verschlechterung ihrer Erkrankung vorbeugen. Mit Hilfe vonStressmanagement können sie beispielsweise die Auslöser für Stressidentifizieren und eine positivere Sicht auf das Leben gewinnen.[3]Auch eine kognitive Verhaltenstherapie kann ihnen helfen, mitBelastungen im Alltag besser umzugehen oder Probleme undHerausforderungen zu lösen.[1] Das gleiche gilt für autogenesTraining und andere Entspannungstechniken.Weitere Informationen unterwww.leben-mit-ms.de/artikel/2018-11-08/stress-und-msQuellen:1) Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft(http://ots.de/OL4XjP [Stand 18.10.2018])2) Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG inBaden-Württemberg e.V (http://ots.de/2xsoGz [Stand 18.10.2018])3) Northwestern University (http://ots.de/1SxYIN [Stand 18.10.2018])Weitere Informationen zu MS und dem Serviceangebot von Merck imInternet:Website: www.leben-mit-ms.deFacebook: www.facebook.com/MSLebenYoutube: www.youtube.com/user/LebenmitMSAnmeldung für den "Leben mit MS"-Newsletter:www.leben-mit-ms.de/#staying-up-to-dateÜber Multiple SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Ausgewählte Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merckgroup.com/newsabo, um sich online zuregistrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder den Servicewieder zu kündigen.Hier erfahren Sie mehr zum Thema Multiple Sklerose:www.leben-mit-ms.de/multiple-skleroseÜber MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Weitere Informationen finden Sie unter www.merckgroup.com.Pressekontakt:Leitung Merck Media Relations -62445Pressesprecher: -9591 / -7144 / -6328Fax +49 6151 72 3138media.relations@merckgroup.comFrankfurter Straße 25064293 DarmstadtHotline +49 6151 72-5000Original-Content von: Merck Healthcare, übermittelt durch news aktuell