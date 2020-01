Baden-Baden (ots) - WechselStress mit StromanbieternSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 14. Januar2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek / ModerationHendrike BrenninkmeyerWer Strompreiserhöhungen für einen Energieanbieterwechsel nutzen möchte, kannböse Überraschungen erleben. Denn immer häufiger werden wechselwillige Kundinnenund Kunden von Anbietern abgelehnt. Bei Vattenfall beispielsweise sollen dasmittlerweile 22 Prozent aller Anfragen sein. Jährlich wechselnde Verbraucherlohnen sich nicht auf dem umkämpften Markt, Stromanbieter nähmen sie daherungern unter Vertrag, so vermuten Verbraucherschützer. Das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 14. Januar 2020, 20:15Uhr, im SWR Fernsehen und nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek.Weitere Themen der Sendung:Gefährliche Antibiotika - Nebenwirkungen durch FluorchinoloneBei Blasenentzündung werden Antibiotika mit Fluorchinolonen am zweithäufigstenverschriebenen. Obwohl Ärztinnen und Ärzte mit sogenannten Rote-Hand-Briefen vorden Risiken dieser Medikamente gewarnt werden. Der Wirkstoff kann schwereNebenwirkungen auslösen.Modetrend Daunenjacken - was ist wirklich drin?"Markcheck" lässt die Füllung von fünf unterschiedlichen Daunenjacken im Laboruntersuchen. Sind die Jacken tatsächlich immer mit Daunen gefüllt, wie auf demEtikett angegeben?Handwerkerstichprobe - wie zuverlässig sind Baugutachter?Baugutachter beurteilen Baumängel von Haus oder Wohnung. "Marktcheck" prüft mitversteckter Kamera Kompetenz und Professionalität dreier Baugutachter: Findendiese alle Mängel in Höhe von 55.000 Euro?Keine Angst vor der Steuererklärung 2019Viele schieben das unliebsame Thema "Steuererklärung" lange vor sich her. Dochmit den richtigen Tipps ist sie kein Problem. Die "Marktcheck"-Finanzexpertinerklärt, welche Unterlagen man braucht, wo es Hilfe gibt und was man absetzenkann."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendungjeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unterSWR.de/marktcheck.ARD Mediathek: Vom 14.1.2020, nach Ausstrahlung, bis 14.1.2021 verfügbar unterhttp://ARDmediathek.de und unter http://SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube(http://youtube.com/marktcheck). Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://ots.de/rm8C5uPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, kommunikation@SWR.deGrit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4490462OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell