Leverkusen (ots) - Magenschmerzen, Übelkeit, Bauchkrämpfe - rund30 Prozent der Deutschen leiden mindestens einmal im Monat anMagen-Darm-Beschwerden, gut ein Fünftel mehrfach im Jahr.(1) Alstypische Auslöser für Magen- und Darmbeschwerden wie Magenschmerzen,Bauchkrämpfe, Blähungen, Völlegefühl, Sodbrennen oder Übelkeit werdenoftmals Reize wie ungesunde oder ungewohnte Lebensmittel vermutet.Der Auslöser kann jedoch häufig auch ein äußerer Faktor sein: Stress.Die dadurch verursachte innerer Unruhe und Anspannung kann sichdirekt auf das sehr empfindliche Balance-System des Verdauungstraktesauswirken - das sogenannte Bauchhirn. Dass Stress auf den Magenschlägt, ist also nicht nur ein Sprichwort.Das Zusammenspiel von Kopfhirn und BauchhirnIn der heutigen Zeit ist Stress fast unumgänglich, sei esberufsbedingt oder wegen zu hoher Ansprüche an sich selbst, die einenunter Druck setzen - besonders jetzt, wo das Jahr noch frisch ist unddie guten Vorsätze noch vor einem liegen, kann dies häufig der Fallsein. Dieser Stress, innere Unruhen und Anspannungen wirken sichhäufig direkt auf das sehr empfindliche Balance-System desVerdauungstraktes aus.Aufgeklärt: Was ist eigentlich ein Bauchhirn?Das sogenannte Bauchhirn - ein vielschichtigesNervenzellengeflecht im Verdauungstrakt - steuert zusammen mitanderen Systemen den Verdauungsprozess und dient normalerweise demreibungslosen Ablauf der Verdauung. Muss das Gehirn jedoch mit Stressoder großen psychischen Belastungen fertig werden, bezieht es durchden intensiven Informationsaustausch zwischen "Kopfhirn" und"Bauchhirn" oft Magen und Darm mit ein. Das folgende Video erklärt:Was ist eigentlich das Bauchhirn? https://youtu.be/wHSdgdLqBzIDer Magen-Darm-Trakt kann daher auch durch psychische Belastungenaus dem Gleichgewicht geraten und es kann zu Beschwerden kommen.Weitere Informationen welche weiteren Auswirkungen Stress auf denKörper haben kann, wird in diesem Video genauer erläutert:https://youtu.be/IeiPWbnl8zYVorbeugung von stressbedingten VerdauungsbeschwerdenStressvermeidung ist oft nicht einfach, weil die zu Stressführenden Anforderungen im Alltag häufig regelmäßig auftreten undoftmals zu festen Routinen werden. Hier können Entspannungsübungenhelfen, den stressigen Alltag zu entschleunigen und mehr auf deneigenen Körper zu hören. Um sich bewusst auf seinen Körper zukonzentrieren und äußeren Stress abzulegen eignen sich z.B.Atemtherapie oder Meditation. Auch Yoga hilft, sich zu entspannen undKraft zu tanken. Schnelle und effektive Linderung können zudempflanzliche Arzneimittel verschaffen, diese bringen durch ihrenatürlichen Inhaltsstoffe oft mehrere Vorteile mit. Gerade beiunterschiedlichen oder wechselnden Beschwerden im Magen-Darmtraktkönnen pflanzliche Kombinationspräparate eine gute Alternative sein,da sie ein umfassenderes Beschwerdegebiet behandeln können als diemeisten chemische Arzneimittel - diese setzen oft nur bei einerspeziellen Zielstruktur an. https://youtu.be/04x0X-gyrHYDurch eine entsprechende Vorbeugung von stressbedingtenVerdauungsbeschwerden kann die Balance im Magen-Darm-Trakt meistwieder hergestellt werden. Ein intaktes Verdauungssystem und eingutes Zusammenspiel von Kopfhirn und Bauchhirn wirken sichschließlich positiv auf das gesamte körperliche Wohlbefinden aus.(1) 1 Statista 2018. Pharma und Gesundheit. 