Stress / Von Magnesium profitieren (FOTO)

Pullach (ots) -Salz in der Suppe oder Dorn in der Seele? Stress kann unserenAlltag mit einer Prise Aufregung würzen oder unserer Seele regelmäßigStiche versetzen. Vor allem in Phasen dauerhaft hoher Anspannungbenötigt unser Körper mehr Magnesium. Menschen mit psychischen oderkörperlichen Stressbelastungen profitieren dann von einer täglichenMagnesiumzufuhr.Für viele Menschen ist Stress schon fast ein normaler Bestandteildes Alltags. Immer mehr fühlen sich durch Verpflichtungen in Job,Familie und Freizeit überfordert. Laut einer aktuellenForsa-Befragung gilt dies für sechs von zehn Erwachsenen, für Frauenetwas mehr als für Männer.1 Mittlerweile wird Stress in der Freizeitvon 43 Prozent der 1.200 Befragten schon als die zweitgrößteBelastung empfunden - nach dem Job. Mit bedenklichen Folgen für dieGesundheit wie Nervosität, Konzentrationsprobleme undSchlafstörungen.Magnesium, das Mineral der inneren Ruhe, hat etwas dagegen. Eshemmt die Bildung von Stresshormonen und fördert die Ausschüttung vonSerotonin, ein Botenstoff, der für Wohlbefinden sorgt. Eine Studiezur Herzratenvariabilität (HRV) zeigt, dass Menschen mit psychischenund körperlichen Stressbelastungen von einer täglichenMagnesiumzufuhr profitieren können.2 Die Herzratenvariabilitätbeschreibt die Fähigkeit des Herzens, den zeitlichen Abstand voneinem Herzschlag zum nächsten belastungsabhängig zu verändern undsich so flexibel wechselnden Herausforderungen anzupassen. DieHRV-Analyse wird zunehmend auch als Indikator für die psychischeBeanspruchung herangezogen.Doch ausgerechnet in dauerhaften Phasen hoher Anspannung sindunsere MagnesiumSpeicher gefragt. Denn in Stresssituationen wirddurch eine erhöhte Konzentration des Hormons Cortisol im Blutvermehrt Magnesium über die Nieren ausgeschieden. Auf längere Sichtkann so ein Magnesiummangel entstehen. Spätestens mit Auftreten vonnächtlichen Muskelkrämpfen sollte auf eine Extraportion Magnesiumgeachtet werden.Gut, dass es mit Biolectra® Magnesium 365 mg fortissimumBrausetabletten aus der Apotheke ein wohlschmeckendes Präparat gibt,welches hilft, einen Magnesiummangel auszugleichen. Einfach eineBrausetablette in einem Glas Wasser auflösen - fertig. EineBrausetablette enthält so viel Magnesium, dass eine täglicheEinmaldosierung genügt. Die Brausetabletten sind in denGeschmacksrichtungen Zitrone und Orange erhältlich. Mehr unter:www.biolectra.de1 https://www.tk.de/resource/blob/2026630/9154e4c71766c410dc859916aa798217/tk-stressstudie-2016-data.pdf2 Wienecke, E., Nolden, C., Langzeit-HRV-Analyse zeigtStressreduktion durch Magnesiumzufuhr. MMW-Fortschr Med 2016; 158(S6), 12 - 16