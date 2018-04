Stuttgart (ots) -"Plusminus", Mittwoch, 11. April 2018, 21:45 bis 22:15 Uhr, DasErste / Moderation: Clemens Bratzler (Südwestrundfunk)Das Wirtschaftmagazin mit voraussichtlich diesen Themen:Wohnungsbaugenossenschaften - warum fragwürdige Anbieter leichtesSpiel haben Genossenschaften haben einen guten Ruf. Doch was vieleAnlegerinnen und Anleger nicht ahnen: Im schlimmsten Fall droht derTotalverlust des eingezahlten Geldes. Das mussten auch die Mitgliederder Stuttgarter Eventus eG erfahren. Die Wohnungsbaugenossenschafthat im vergangenen September Insolvenzantrag gestellt. Nach Angabendes Insolvenzverwalters liegt die mögliche Schadenssumme bei bis zuzehn Millionen Euro. Der Vorstand der Genossenschaft sitzt wegen desVorwurfs der Untreue und des Betrugs in Untersuchungshaft. Er sollunter anderem private Ausgaben von Konten der Genossenschaftenbeglichen haben, wie etwa die Grunderwerbssteuer für Privatwohnungen.Der Insolvenzverwalter spricht von einem "Schneeballsystem", das hieraufgebaut worden sei. In die Kritik ist auch der zuständigePrüfungsverband baden-württembergischer Wohnungs- undImmobilienunternehmen e.V. (vbw) geraten. Nach SWR-Recherchen willdas baden-württembergische Wirtschaftsministerium nun prüfen lassen,ob der Verband seine Pflichten ordnungsgemäß erfüllt hat.Verbraucherschützer wie Gabriele Schmitz, Finanzexpertin derVerbraucherzentrale Hamburg, fordern eine Gesetzesänderung und einestärkere Überwachung der Genossenschaften durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). "UnseriöseWohnungsbaugenossenschaften nutzen den guten Ruf, den dieGenossenschaften haben und machen dann ihre miesen Geschäfte damit",sagt sie.Avocado Wahnsinn - die Schattenseiten des Hypes um die SuperfruchtAvocados gelten als gesund, nährstoffreich und liegen im Trend. InDeutschland hat sich der Avocado-Konsum in den vergangenen fünfJahren mehr als verdoppelt - auch dank raffinierter Werbung. DieSchattenseiten bekommen vor allem die Menschen in den Anbauregionenzu spüren. In vielen Gebieten werden ganze Wälder für dieAvocado-Plantagen abgeholzt, ist inzwischen das Wasser knapp. DieAvocados müssen für den Transport massiv mit Pestiziden behandeltwerden. "Plusminus" lässt Avocados von mehreren Discountern undSupermärkten im Labor auf Belastungen untersuchen. Sind Avocadostatsächlich so gesund und ökologisch wie die Marketingstrategenglauben machen wollen?Unternehmenssteuern - schlechte Karten für den StandortDeutschland US-Präsident Trump hat sein Wahlkampfversprechen wahrgemacht, die Unternehmenssteuern in den USA werden massiv gesenkt.Andere europäische Länder wie Frankreich oder Belgien haben bereitsreagiert und ebenfalls Steuersenkungen angekündigt. Die deutschePolitik dagegen sieht bislang keinen Anlass zum Handeln. Dabeigehören die deutschen Steuersätze bald zu den höchsten unter denführenden Industrieländern. Das hat gravierende Folgen für denStandort Deutschland - und die Auswirkungen werden alle zu spürenbekommen.Falsche Obdachlosenzeitungen - Kasse machen mit dem Mitleid Siekommen angeblich von Obdachlosen, wollen hilfsbedürftige Menschenunterstützen. Auch die Titel erinnern an bekannteObdachlosen-Magazine. Doch hinter manch vermeintlicherObdachlosenzeitung stecken fragwürdige Geschäftemacher, die mit demguten Zweck und der Hilfsbereitschaft der Käuferinnen und KäuferKasse machen. Zum Schaden der seriösen Obdachlosen-Zeitungen."Plusminus" macht sich auf die Suche nach Herausgebern und wird inDarmstadt bei einem Dönerstand-Besitzer fündig.Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und ihre Beiträge unterwww.plusminus.de und www.ARDmediathek.de zu sehen.Kontakt: Redaktion "Plusminus", Telefon 0711 / 929 12744,plusminus@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell