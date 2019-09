Strekin AG sichert die Finanzierung für den Abschluss der Entwicklung von STR001 bei plötzlichem Hörsturz und zur Vorbereitung der NDA-Einreichung in Europa

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Strekin AG (www.strekin.com),ein auf klinischer Stufe aktives Biopharma-Unternehmen, gab heutebekannt, dass es eine Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von CHF2,82 Mio. von privaten Investoren erfolgreich abgeschlossen hat.Diese Mittel werden es Strekin ermöglichen, seine laufende klinischePhase-3-Studie zu STR001 bei plötzlichem Hörsturz, derRESTORE-Studie, abzuschließen und sich auf eine europäische Zulassungvorzubereiten.STR001 ist der führende Wirkstoffkandidat von Strekin.Präklinische Daten, die von Strekin und seinen Mitarbeiternveröffentlicht wurden, zeigten, dass STR001 das Gehör in Tiermodelleneffektiv schützt, indem es oxidativen Stress blockiert und dieAktivierung von Entzündungssignalen in der Cochlea reduziert. RESTOREist eine internationale, randomisierte, Placebo-kontrolliertePhase-3-Studie mit STR001 bei Patienten, die einen plötzlichensensorineuralen Hörverlust (SSNHL) erlitten haben. STR001 wurdebisher sehr gut vertragen. Die Topline-Ergebnisse von RESTORE werdenvoraussichtlich Anfang 2020 veröffentlicht."Mit der Finanzierung aus der Serie A haben wir nun diefinanzielle Flexibilität, die laufende klinische Studieabzuschließen, den Antrag auf eine neue Arzneimittelzulassung (NDA)in Europa vorzubereiten und einen Corporate Exit entweder über einenBörsengang oder einen Trade Sale voranzutreiben", sagte AlexanderBausch, Chief Executive Office und Gründer von Strekin. "DieRESTORE-Studie testet die Fähigkeit von STR001, einen klarenungedeckten medizinischen Bedarf zu adressieren: Die Behandlung vonPatienten, die einen plötzlichen Hörsturz erlitten haben, der zulebenslangem Hörverlust führen kann. Im Erfolgsfall können die vonRESTORE bereitgestellten Daten, zusammen mit dem Orphan-Drug-Statusvon STR001 für SSNHL, es Strekin ermöglichen, STR001 schnell inEuropa einzuführen".Informationen zum plötzlichen sensorineuralem HörverlustBeim Hörsturz (Sudden Sensorineural Hearing Loss, SSHL) handelt essich um einen abrupten Hörverlust, der durch eine Schädigung dersensorischen Haarzellen des Innenohrs verursacht wird. Ein Hörsturzkann durch eine Operation, ein akustisches Trauma oder einerplötzliche auftretenden Taubheit verursacht werden. Dies ist einPhänomen, bei dem ein Hörverlust ohne offensichtliche Ursacheauftritt. Weitere mögliche Symptome sind Ohrensausen (Tinnitus) undSchwindel (Vertigo). Ein plötzlicher Hörverlust ist ein medizinischerNotfall. Menschen, die eine plötzliche Veränderung ihres Gehörswahrnehmen, sollten sich unverzüglich an einen Arzt wenden. EinHörverlust macht Aktivitäten, welche die meisten Menschen fürselbstverständlich halten, einschließlich sozialer Interaktionen mitFreunden und Familie oder der Kommunikation am Arbeitsplatz,schwierig oder gar unmöglich. Für die Behandlung von plötzlichemsensorineuralem Hörverlust gibt es derzeit keine zugelassenenMedikamente.Informationen zu StrekinDie Strekin AG (www.strekin.com) ist ein biopharmazeutischesUnternehmen mit Sitz in der Schweiz, das Arzneimittel bei Krankheitenmit hohem unerfülltem Bedarf zur Verbesserung des Patientennutzensentwickelt. Strekin wird von einem Expertenteam mit umfangreicherErfahrung bei der erfolgreichen Erforschung, Entwicklung undKommerzialisierung neuer Medikamente geleitet. Strekin ist ausprivaten Mitteln einer breiten Investorenbasis finanziert.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/967922/strekin_Logo.jpgAlexander Bausch,CEO, Strekin AGE-Mail: Alexander.Bausch@strekin.comPressekontakt:Tel. +41-61-63-32971Original-Content von: Strekin AG, übermittelt durch news aktuell