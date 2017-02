Die Strekin AG präsentiert letzten Stand der Phase-2-Entwicklung von STR001 und neue präklinische Daten zum Hörverlust

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Strekin AG, ein auf klinischer Stufe aktives Biopharma-Unternehmenim Privatbesitz, gab heute bei der Konferenz der Association forResearch in Otolaryngology (ARO) in Baltimore, USA, neue Datenbekannt. Strekin präsentierte neue präklinische Daten und ein Updateihres klinischen Phase-2-Programms: STR001 zur Behandlung vonHörverlust.STR001-201 ist eine klinische Phase-2-Studie mit intratympanischinjiziertem STR001 zur Behandlung von Hörstürzen (SuddenSensorineural Hearing Loss, SSHL) verursacht durch eineCochlea-Implantation (CI). Eine unerwünschte Nebenwirkung einer CIist der Verlust des Restgehörs im Niedrigfrequenzbereich aufgrund desEinführens der Elektrode. STR001-201 ist eine internationalerandomisierte, Placebo-kontrollierte multizentrische Studie, welchedie Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von STR001-IT bei 110Patienten untersucht, die eine CI durchlaufen. Nach Stand vom 10.Februar 2017 wurden bei der STR001-201-Studie 50 Patienten in vierLändern eingeschlossen. Die Behandlung mit STR001-IT wurde sehr gutvertragen und es traten keine unerwünschten Ereignisse auf.Topline-Ergebnisse der klinischen Tests werden voraussichtlich im 4.Quartal 2017 zur Verfügung stehen.In einer Poster-Präsentation (#PS792) mit dem Titel "Peroxisomeproliferator activated receptor -gamma and -alpha agonists protectauditory hair cells from gentamicin-induced oxidative stress andapoptosis" [Peroxisom-Proliferator-aktivierte Rezeptor-Gamma- undAlpha-Agonisten schützen Hörhaarzellen vor Gentamicin-induziertemoxidativem Stress und Apoptose] stellten die Forscher fest, dass derPPAR-Agonist Pioglitazon (der Wirkstoff von STR001) höchst effektivzur Vermeidung von Schäden an den Sinneshaarzellen im Innenohrbeitrug. Die Forschungsarbeiten wurden geleitet von Professor Dr.Daniel Bodmer, MD, PhD und Chefarzt, Leiter Otolaryngologie,Schädelbasis, Leiter Zentrum für Kopf-, Hals- und Augentumore amUniversitätsspital von Basel, Schweiz.Prof. Dr. Bodmers Analyse wurde an einem Modell der Gehörforschungdurchgeführt, in dem das Corti'sche Organ, welches die Hörhaare undSinneszellen enthält, innerhalb einer Gewebekultur untersucht wurde.Die Behandlung der Kulturen mit Gentamicin, einem Antibiotikum, dasbei Menschen einen Hörverlust hervorruft, führte zum Verlust derHaarzellen, welcher durch STR001 beinahe vollständig vermieden werdenkonnte. Weitere Analysen ergaben, dass Gentamicin freieSauerstoffradikale induzierte, eine Lipid-Oxidation förderte und denZelltod-Signalweg (Apoptose) aktivierte, was alles durch STR001verhindert wurde.In einer zweiten Präsentation (PS159) mit dem Titel"Intra-tympanic Administration of Pioglitazone, a PeroxisomeProliferator-Activated Receptor Gamma Agonist, Protects fromNoise-Induced Hearing Loss" [Intratympanische Verabreichung vonPioglitazon, einem Proliferator-aktivierten Rezeptor-Gamma-Agonisten,schützt vor lärmbedingtem Hörverlust] zeigten Dr. Anna-Rita Fetoniund ihre Kolleginnen und Kollegen von der Katholischen UniversitätRom, dass eine einzige intratympanische Injektion von STR001-IT aneinem Nagetier-Modell mit lärmbedingtem Hörverlust sehr effektiv war.Bei einer Verabreichung kurz nach Auftreten des Lärms erzielte STR001eine vollständige Genesung des Gehörs. Die Genesung ging mit einerstarken Verminderung an Markern von oxidativem Stress in denHörhaarzellen einher. Eine verzögerte Behandlung mit STR001 bis zu 48Stunden nach Auftreten des Lärms führte zu einer teilweisen Genesung,was sich unserem Kenntnisstand nach bei anderen Medikamenten bislangnicht nachweisen ließ.Diese Daten, in Verbindung mit denen von Prof. Dr. Bodmers Gruppe,lassen vermuten, dass STR001 das Potenzial hat, zu einer neuen unddifferenzierte Therapie für verschiedene Arten von Hörverlust zuwerden, da es positive Auswirkungen auf mehrere Signalwege hat.Über StrekinStrekin ist ein auf klinischer Stufe aktives Biopharma-Unternehmenim Privatbesitz mit Sitz in Basel, Schweiz. Strekin wird von einemerfahrenen Team aus Forschung und klinischer Entwicklung geleitet.Strekin konnte ausreichend Finanzmittel beschaffen, um diePhase-2-Studie von STR001 abzuschließen und die weitergehendeklinische Entwicklung mit Unterstützung von Investoren oder Partnernfortzusetzen.Über HörverlustNach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leiden heutzutageweltweit 642 Millionen Menschen an Hörverlust, darunter 181 MillionenKinder, der mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergeht,.Alltägliche Aktivitäten, die für die Meisten selbstverständlich sind? wie Gespräche führen, Musik hören und sich beruflichweiterentwickeln ? sind schwierig oder gar unmöglich für Menschen,die unter Hörverlust leiden. Da bis heute keine zugelassenenpharmazeutischen Therapien verfügbar sind, ist es dringenderforderlich, effektive Therapien zur Behandlung von Hörverlust zuentwickeln.Alexander BauschCEO, Strekin AGE-Mail: Alexander.Bausch@strekin.comTel.: +41-6163-32971Original-Content von: Strekin AG, übermittelt durch news aktuell