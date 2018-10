Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Strekin AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen der klinischenPhase, hat heute die Veröffentlichung wichtiger wissenschaftlicherDaten über die Wirksamkeit und den Wirkmechanismus ihres führendenWirkstoffkandidaten, STR001, für präklinische Modelle vonsensorineuralem Hörverlust bekannt gegeben. Forschungsleiter warenDr. Anna Fetoni und Prof. Gaetano Paludetti, renommierte medizinischeForscher an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Rom. Derwissenschaftliche Artikel mit dem Titel "Pioglitazon als wirksamestherapeutisches Ziel zur Vorbeugung vonoxidativen/entzündungsbedingten Cochlea-Schäden aufgrund vonLärmeinwirkung" wurde in Frontiers in Pharmacology veröffentlicht,einer führenden Fachzeitschrift auf diesem Gebiet.[1](Logo: https://mma.prnewswire.com/media/745350/Strekin_AG_Logo.jpg"Durch unsere Arbeit haben wir festgestellt, dass eine einzigeInjektion von STR001 ins Mittelohr sehr effektiv ist, um dieWiederherstellung des Gehörs durch Rettung von auditiven Haarzellennach lärmbedingten Traumata bei Ratten zu fördern", sagte Dr. Fetoni."Es hat uns gefreut zu sehen, dass STR001 mehrere positive Effektezeigt, darunter eine signifikante antioxidative undentzündungshemmende Aktivität in äußerst wichtigenCochlea-Strukturen. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in derHörforschung dar und wir glauben, dass STR001 die Möglichkeit bietet,das Leben von Menschen, die an sensorineuralen Hörverlusten leiden,positiv zu beeinflussen.""Unsere Strategie, neue Indikationen für zugelassene Medikamentezu erforschen, hat uns dazu geführt, dass wir STR001 als neuepotenzielle Therapie für sensorineuralen Hörverlust entdeckt haben",sagte Dr. Alexander Bausch, CEO von Strekin. "STR001 basiert auf demantidiabetischen Medikament Pioglitazon, dies hat es uns ermöglicht,schnell zu klinischen Studien überzugehen. Zurzeit führen wir unterdem Namen RESTORE eine klinische Phase-3-Studie mit STR001 beiplötzlichem sensorineuralen Hörverlust in Europa durch. Imvergangenen Jahr erhielten wir dafür von der EuropäischenArzneimittelagentur die Ausweisung als Arzneimittel für selteneLeiden (Orphan Disease Designation). Dies eröffnet die Möglichkeiteines beschleunigten Prozesses, um STR001 den Patienten in Europanach erfolgreichem Abschluss der Studie zur Verfügung zu stellen."Über plötzlichen HörverlustPlötzlicher sensorineuraler Hörverlust ist ein abrupterHörverlust, der ohne Vorwarnung und oft ohne Ursache eintritt.Weitere Symptome können Klingeln in den Ohren (Tinnitus) undSchwindelgefühle (Vertigo) sein. Plötzlicher Hörverlust ist einmedizinischer Notfall. Menschen, die eine plötzliche Veränderungihres Gehörs wahrnehmen, sollten sich unverzüglich an einen Arztwenden. Hörverlust macht Aktivitäten, die die meisten Menschen fürselbstverständlich halten, einschließlich sozialer Interaktionen mitFreunden und Familie oder Kommunikation am Arbeitsplatz, schwierigoder gar unmöglich.Über StrekinDie Strekin AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen derklinischen Phase in Basel, Schweiz. Strekin wird von einemExpertenteam geleitet, das über umfangreiche Erfahrung mit derErforschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Medikamente verfügt.Strekin erforscht das Potenzial von Medikamenten, die auf durchZellstress verursachte Entzündungswege abzielen, für Therapien beianderen Krankheiten. Strekin führt zurzeit eine placebokontrollierte,randomisierte, klinische Phase-3-Studie mit STR001 bei Patientendurch, bei denen ein plötzlicher sensorineuraler Hörverlusteingetreten ist (RESTORE). Dieser Prozess wird voraussichtlich bisEnde 2019 Ergebnisse bringen.Literaturhinweis:[1] Paciello F., Fetoni A., Rolesi, R., Wright M.B., Grassi C.,Troiani, D. und Paludetti G. Pioglitazone represents an effectivetherapeutic target in preventing oxidative/inflammatory cochleardamage induced by noise exposure. (Pioglitazon stellt ein effektivestherapeutisches Ziel für die Verhinderung vonoxidativen/entzündlichen, durch Lärmeinwirkung verursachtenCochlea-Schäden dar.) Front. Pharmacol. doi:10.3389/fphar.2018.01103Pressekontakt:Dr. Corinne Peter Rumpf M.D.Head of Project ManagementT: +41-61-633-22-11M: +41-76-443-35-09Original-Content von: Strekin AG, übermittelt durch news aktuell