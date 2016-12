Streit zwischen Sofort-Entschädiger und Airline eskaliert: EUflight leitet Zwangsvollstreckung gegen Ryanair ein

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Hamburg (ots) - Die Fluggesellschaft Ryanair weigert sich trotzgerichtlicher Anordnungen Entschädigungen für verspätete Flüge zuzahlen. Deshalb hat jetzt der Fluggast-Sofortentschädiger EUflightdie Zwangsvollstreckung gegen die Airline eingeleitet und Pfändungbeantragt.EUflight hatte bereits im Oktober vor dem Amtsgericht Köln (AZ:113 C 381/16) die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ryanairgekippt, in denen den Fluggästen die Abtretung ihrer Forderungen beiFlugverspätung oder -annullierung verboten wird. Daraufhin war dieAirline dazu übergegangen, trotz Kenntnis von Abtretungserklärungen,Fluggäste direkt zu entschädigen. Auch dieser Trick wurde vonEUflight gestoppt (AG Bühl, 3 C 280/16). Nun verzögert RyanairZahlungen mit dem Hinweis auf den "großen Arbeitsrückstand in derBank-Abteilung".EUflight, Deutschlands Marktführer im BereichFluggast-Sofortentschädigung, hat mittlerweile Entschädigungen aneinige hundert Ryanair-Kunden ausgezahlt. EUflight-GeschäftsführerDr. Lars Watermann: "Ryanair befindet sich offensichtlich imBlindflug, ansonsten würde man mit Nachdruck daran arbeiten,Fluggäste künftig als Kunden zu behandeln oder die eingeräumtenDefizite in der internen Bank-Abteilung zu beheben. Wir werden gegendie Blockadehaltung von Ryanair im Sinne des Verbraucherschutzeskonsequent vorgehen und sind überzeugt, auch alle anstehendenGerichtsverfahren gegen die Airline zu gewinnen."Über EUflight.de:Im Juli 2015 hat EUflight mit der Sofortentschädigung ein neuesMarktsegment geschaffen. Fluggäste müssen nicht viele Monate auf dasErgebnis der Inkasso-Bemühungen eines Fluggasthelfers warten, sondernerhalten ihre Entschädigung innerhalb von 24 Stunden. DieService-Gebühr beträgt 35% zzgl. MwSt. und wird für allfälligeAnwalts- und Gerichtskosten, Kundenservice und Marketing verwendet.Das Besondere für den Verbraucher ist: Auch wenn EUflight denAnspruch gegen die Fluggesellschaft nicht durchsetzen konnte, kannder Fluggast die ausgezahlte Entschädigung behalten.Pressekontakt:Dana WittmaackTel: 040/822209622E-Mail: dana.wittmaack@euflight.deRödingsmarkt 920459 HamburgFax: 040/822209-666www.euflight.deOriginal-Content von: EUflight GmbH, übermittelt durch news aktuell