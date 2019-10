Wiesbaden (ots) - "Schwierige Zeiten erfordern strategischesDenken. Doch dazu sind die Chemiearbeitgeber offensichtlich nicht inder Lage", so fasste Volker Weber, Landesbezirksleiter derIndustriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)Hessen-Thüringen, die Ergebnisse der Auftaktverhandlungen in derChemietarifrunde zusammen, die am 1. Oktober in Wiesbadenstattfanden.Erstmals seit Jahren ging die Gewerkschaft ohne eine konkreteProzentforderung in die Gespräche, forderte aber ein Zukunftspaket,um die Branche krisenfester zu machen und die steigende Belastung derBeschäftigten aufzufangen:"Wir fordern die Einrichtung eines Zukunftskontos in Höhe vonjährlich 1000 Euro für alle Beschäftigten und Auszubildenden. Dasbringt Flexibilität und kann zum Beispiel für Zeitentlastungen inbesonderen Lebensphasen wie Kindererziehung oder Pflege vonAngehörigen genutzt werden. Zusammen mit einerQualifizierungsoffensive zur Begleitung es digitalen Wandels undeiner tariflichen Pflegezusatzversicherung stärkt das die Betriebeund Belegschaften. Es macht sie krisenfester."Enttäuscht ist Volker Weber, dessen Gewerkschaft auch eine "realeLohnerhöhung" forderte, von der Reaktion der Arbeitgeber:"Das grenzt an Totalverweigerung. Statt sich mit uns gemeinsam aufdie digitale, globalisierte Zukunft vorzubereiten, rechnen dieArbeitgeber sich trotz Milliardengewinnen mal wieder arm und drohenmit einem Einstellungsstop. Das ist ebenso unglaubwürdig wie unklug,jammerten doch dieselben Unternehmen vor wenigen Wochen noch über denangeblichen Fachkräftemangel."Die Verhandlungen in Hessen wurden ergebnislos vertagt und sollennun auf Bundesebene weitergeführt werden. Bis dahin erwartet VolkerWeber, dass "die Arbeitgeber den Ernst der Lage erkennen und sich ausihren alten Ritualen befreien."Pressekontakt:IG BCE Landesbezirk Hessen-ThüringenVolker WeberLandesbezirksleiterMainzer Straße 8165189 WiesbadenTel. 0611 9884990volker.webr@igbce.deOriginal-Content von: Industriegewerkschaft Bergbau. Chemie, Energie Landesbezirk Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell