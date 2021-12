Streit um 'Tiergartenmord'-Urteil: Russland kündigt Reaktion an

BERLIN/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem Urteil im Prozess um den Berliner "Tiergartenmord" stehen die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland vor einer neuen Belastungsprobe. Erwartet wird, dass Moskau mit Gegenmaßnahmen auf die von der Bundesregierung verfügte Ausweisung von zwei russischen Diplomaten reagiert. "Die unfreundlichen Handlungen Berlins werden nicht ohne angemessene Antwort bleiben", schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwochabend im sozialen Netzwerk Telegram.

Das Verhältnis zu Russland dürfte an diesem Donnerstag auch beim EU-Gipfel in Brüssel eine wichtige Rolle spielen. Erstmals ist im Kreis der Staats- und Regierungschefs der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dabei. Die EU bemüht sich auch angesichts der anhaltenden Spekulationen vor einem russischen Einmarsch in der Ukraine gegenüber Moskau um eine geschlossene Haltung.

Wegen der Erschießung eines Georgiers im August 2019 in der Parkanlage Kleiner Tiergarten hatte das Kammergericht Berlin am Mittwoch gegen einen Russen lebenslange Haft verhängt. Im Urteil ist von "Staatsterrorismus" die Rede: Nach Überzeugung der Richter handelte der heute 56-Jährige im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Russland weist alle solchen Vorwürfe zurück./haw/DP/zb