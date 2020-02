Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Osnabrück (ots) - Streit um Tesla: DGB warnt vor "weiterer Amerikanisierung"deutscher BetriebeHoffmann mahnt Tarifverträge und Mitbestimmung an - "Schöne Grüße an Herrn Musk"Osnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt mit Blick auf denUS-Elektroautobauer Tesla vor einer "weiteren Amerikanisierung" deutscherBetriebe. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", erwünsche Tesla freie Fahrt, was den Bau der Autofabrik in Grünheide inBrandenburg angeht. Für Hoffmann bleiben allerdings Fragen. "So würde mich beiTesla interessieren, mit welchem Geschäfts- und Sozialmodell das Unternehmen inDeutschland antritt. Da kann ich nur sagen: Schöne Grüße an Herrn Musk. GewöhnenSie sich daran, dass wir in Deutschland Betriebsräte haben, dass hierTarifverträge gelten. Sie sind herzlich eingeladen, darüber zu verhandeln." ElonMusk ist Mitgründer und Chef von Tesla.Hoffmann betonte, er begrüße Investitionen wie die von Tesla sehr. "Aber eineweitere Amerikanisierung, wie Amazon und andere sie uns eingebrockt haben, istin Deutschland nicht erwünscht. Sie verträgt sich nicht mit unserenVorstellungen von sozialer Marktwirtschaft."Der DGB-Vorsitzende kritisierte zugleich den vorübergehenden Rodungsstopp aufdem Tesla-Gelände in Grünheide. Der Stopp habe wieder einmal gezeigt, wieschwierig es in Deutschland sei, größere Investitionen zu realisieren. "Das istein Grund mehr, Verfahren zu beschleunigen und Bedingungen für Großprojekte zuüberprüfen. Dass man in Grünheide versucht, Kiefernplantagen zum schützenswertenGut zu erheben, erschließt sich mir jedenfalls nicht."Klimaschutz ist nach den Worten von Hoffmann ein Innovationstreiber, "und wenner richtig gemacht wird, sind die Chancen auf neue Arbeitsplätze außerordentlichgroß". Die Gewerkschaften hätten allerdings auch schon sehr negative Erfahrungenmachen müssen, etwa in der Solarenergie und im Bereich der Windenergie. "Da gabes viele Unternehmen, die sich von Betriebsräten frei gehalten haben, dieTarifverträge abgelehnt haben. Da wird es darauf ankommen, dass wir Klimaschutzmit sozialer Gerechtigkeit und guter Arbeit verbinden."Teile der Umweltbranche seien "sozialpolitisch unterbelichtet", so fügte derDGB-Chef hinzu. Namentlich kritisierte er in diesem Zusammenhang die AlnaturaProduktions- und Handels-GmbH. "Sie hat unter anderem in Bremen die Bildung vonBetriebsräten verhindert. Ich finde so etwas unsäglich: Ein ökologisches Labelvor sich herzutragen, ohne soziale Verantwortung zu übernehmen, ist schlicht undeinfach nicht glaubwürdig."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4527037OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell