Streit um Steuersätze: DGB drängt auf Entlastungen für Arbeitnehmer

Osnabrück (ots) - Körzell: 95 Prozent der Haushalte können profitieren - "NichtUnternehmen Geld hinterherschmeißen"Osnabrück. Angesichts hoher steuerlicher Belastungen für Millionen vonBeschäftigten drängt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Bunderegierung,gezielt Arbeitnehmer und nicht Unternehmen zu entlasten. DGB-Vorstand StefanKörzell sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Beschäftigte mit kleinen undmittleren Einkommen sollten weniger Steuern zahlen." Das so frei werdende Geldfließe direkt in den Konsum und stärke damit die Binnenkonjunktur. Hier dieEinkommensteuer in den Blick zu nehmen sei besser, "als Unternehmen das Geldhinterherzuschmeißen". Der Gewerkschafter warnte: "Eine Senkung derUnternehmensteuer würde verpuffen, weil damit lediglich hoheGewinnausschüttungen und Aktienrückkäufe zur Kurspflege getätigt werden. Sozeigt es die Erfahrung."Nach den Worten von Körzell könnten mehr als 95 Prozent aller Haushalte bei derEinkommensteuer entlastet werden. Gleichzeitig sei es möglich, die dringendnotwendigen Aufgaben der öffentlichen Hand zu finanzieren. "Wir wollen einenhandlungsfähigen Staat und mehr Steuergerechtigkeit", sagte der Gewerkschafterund forderte: "Reiche müssen mehr zum Gemeinwesen beitragen." Hier sei dieKoalition am Zug.Körzell kritisierte, der Spitzensteuersatz von 42 Prozent greife derzeit bereitsab einem zu versteuernden Einkommen von 57.000 Euro. Er betreffe damit nicht nurSpitzenverdiener. Gleichzeitig sei der aktuelle Spitzensteuersatz gegenüber 53Prozent Ende der 1990er-Jahre relativ gering. Der Steuersatz müsse deshalb "imSinne einer leistungsgerechten Besteuerung erhöht werden und erst bei einemdeutlich höheren Einkommen ansetzen".Die DGB-Vorschläge im Einzelnen: Der Spitzensteuersatz wird von 42 auf 49Prozent angehoben, greift aber künftig erst ab einem zu versteuernden Einkommenvon 74.500 Euro. Die sogenannte Reichensteuer soll weiterhin drei Prozentpunkteüber dem Spitzensteuersatz liegen, aber künftig bereits ab einem Einkommen von125.000 (bisher 270.000) Euro greifen. Zudem verlangt der DGB, denGrundfreibetrag deutlich von 9.408 auf 12.000 Euro zu erhöhen. Von dieser Grenzean soll ein Steuersatz von 22 Prozent gelten und linear-progressiv bis zumSpitzensteuersatz steigen.Hintergrund: Mehr als 3,5 Millionen Bundesbürger waren 2015 vomSpitzensteuersatz betroffen, Tendenz stark steigend: Für 2018 geht dieBundesregierung bereits von mehr als vier Millionen Spitzensteuersatz-Zahlernaus. Den Spitzensteuersatz zahlten nach Auskunft der Bundesregierung 2015 auch1,7 Millionen Arbeitnehmer, die nicht viel mehr als 5000 bis 7000 Euro bruttoverdienten.