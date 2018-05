Streit um Rückkehrrecht in Vollzeit für Arbeitnehmer dauert an

BERLIN (dpa-AFX) - Das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit bleibt in der großen Koalition in Detailfragen umstritten.



Der Gesetzentwurf zur sogenannten Brückenteilzeit von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird an diesem Mittwoch noch nicht im Bundeskabinett auf den Weg gebracht, wie es am Dienstag aus Regierungskreisen hieß. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet. Das Arbeitsministerium teilte mit, die Verhandlungen seien "auf der Zielgeraden" und eine "zeitnahe" Verabschiedung im Kabinett möglich.

Am Dienstagmorgen hatte Heil noch eine schnelle Verabschiedung im Kabinett für denkbar gehalten. Es sei möglich, dass es "schon morgen im Kabinett" verabschiedet werde, sagte er im RBB-Inforadio.

Das von der SPD geforderte Rückkehrrecht in Vollzeit hatte die große Koalition sich schon 2013 in den Koalitionsvertrag geschrieben, aber SPD und Union konnten sich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen.

Heils Vorschlag setze den Koalitionsvertrag um und entspreche der Lebenswirklichkeit vieler Menschen, teilte das Ministerium weiter mit. Die neue Regelung werde vor allem Frauen helfen. "Auch denjenigen, die bereits in Teilzeit sind, wird der Rücken gestärkt", hieß es. "Dazu gehört, dass der Arbeitgeber künftig klarer begründen muss, warum er den Wunsch eines Teilzeitbeschäftigten zur Aufstockung seiner Arbeitszeit ablehnt." Diese sogenannte Beweislastumkehr ist noch umstritten - die Arbeitgeber sind dagegen./ted/DP/tos