Berlin (ots) - Im Streit um den Ausbau neuer Stromtrassen für dieEnergiewende setzt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aufZusammenarbeit. Die Energiewende sei ein Gemeinschaftsprojekt, dasnur gelinge, wenn alle mitarbeiten und miteinbezogen werden, sagte eram Mittwoch im ARD-Mittagsmagazin. "Ich lege großen Wert darauf, anallen wichtigen Brennpunkten mit den Betroffenen zu diskutieren."Altmaier fügte aber zugleich an, dass "nicht jeder Kritikpunkt, nichtjeder Wunsch" berücksichtigt werden könne.Zur Frage, ob die betroffenen Bürger und Gemeinden besserentschädigt bzw. am Profit der Trassen beteiligt werden könnten sagteAltmaier, die Stromtrassen verlaufen heute schon nach den geltendenEntschädigungsregelungen durch Deutschland. Deshalb sei es rechtlichschwierig und fraglich, ob daran etwas zu ändern ist. Altmaier sagteaber auch: "Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man dieEinbußen, die diese Bürgerinnen und Bürger hinzunehmen haben,kompensieren kann."Der Bundeswirtschaftsminister ist derzeit auf dem ersten Teilseiner Reise durch Deutschland für den Netzausbau. Dort, wo zum Teilseit Jahren gestritten werde, wolle er möglichst bald zu Einigungenund Festlegungen kommen, führte er fort. Altmaier betonte: "Ich haltees für ganz selbstverständlich, dass wir diesen Dialog zwischendenen, die die Leitungen bauen, denen die sie brauchen, und denBetroffenen vor Ort, dass wir diesen Dialog führen."Für den 20. September kündigte er einen Netzgipfel in Berlin an.Das komplette Interview mit Peter Altmaier finden Sie aufwww.mittagsmagazin.de undhttps://www.youtube.com/user/ARDMittagsmagazin.