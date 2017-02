Köln (ots) - Nach der öffentlichen Kritik an der Wiedereinführungder staatlichen Pensionen für Baden-Württembergs Abgeordnete hatSPD-Politiker Andreas Stoch live bei stern TV Fehler eingeräumt. Zwarhalte er die Entscheidung nach wie vor für "inhaltlich richtig".Aber, so der SPD-Politiker im Gespräch mit Steffen Hallaschka: "Wasdas Verfahren angeht, war es falsch." Denn: "Auch wenn der Haushaltvor der Tür stand, hätte man nicht auf die Tube drücken dürfen,sondern dieses öffentlich heikle Thema öffentlich diskutierenmüssen." Von einem Hauruck-Verfahren wollte der Politiker aber nichtsprechen: "Für uns war es ein langer Diskussionsprozess, aber er warnicht öffentlich - und das ist das Problem." Deshalb habe man sichaber nun ja auch entschieden, "auf die Bremse zu treten" und dasGesetz noch einmal prüfen zu lassen.Die Neuregelung der eigenen Altersbezüge, die innerhalb von nur 72Stunden und fast unbemerkt von der Öffentlichkeit beschlossen wurde,sorgte seit dem Wochenende für eine hitzige Debatte. Denn: Erst 2008war entschieden worden, die Staatspension zu streichen. Gleichzeitigwurden die Diäten deutlich angehoben, um in eine eigeneAltersvorsorge einzuzahlen. Nun soll es zwar ein Zurück zurstaatlichen Pension geben, an den Diäten aber wird nicht gerüttelt.Dass in der öffentlichen Diskussion jetzt von der Einführung einerLuxusrente gesprochen wird, sei falsch - so Stoch im sternTV-Studiogespräch. Denn: Der Grund für die Diätenerhöhung 2008 seidie Umstellung vom Teilzeit- auf ein Vollzeitparlament gewesen. "DasMehr an Geld wurde in der Gesetzesbegründung nie mit der Absenkungder Pension in Verbindung gebracht. Diesen Zusammenhang gab es nur inder öffentlichen Debatte", so Stoch bei stern TV.Als "Selbstbedienung im baden-württembergischen Landtag",bezeichnete bei stern TV dagegen Wilfried Krahwinkel vom Bund derSteuerzahler die geplante Neuregelung. "Die behaupten, ihreAltersvorsorge sei zu gering. Das kann ich nicht verstehen." Immerhinkämen die Abgeordneten in den Genuss der Höchstversorgung - und daswürden sich die meisten Menschen wünschen. "Jemand der 45 Jahrearbeitet, hat eine Eckrente von 1370 Euro. Nach acht Jahren imParlament ist man da schon drüber."Deutliche Worte fand Krahwinkel auch für das ungewöhnlich schnelleVerfahren im Landtag: "In 30 Jahren hab ich das noch nicht erlebt indieser Kürze", sagte er. "Manche Gesetzesverfahren, die ziehen sichhin und ziehen sich hin. Nur in eigener Sache, da kann manoffensichtlich sehr schnell entscheiden. Also innerhalb von drei,vier Tagen."Gestern Nachmittag haben die Fraktionschefs aus Baden-Württembergauf die anhaltende Kritik reagiert - und öffentlich erklärt, dasseine Expertenkommission die Altersvorsorge der Abgeordneten erneutüberprüfen soll. Erst dann will sich der Landtag endgültig festlegen.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung freiPressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell