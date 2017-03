Streit um Freihandel: Schäuble sieht Chancen für Einigung mit USA

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Im Streit um die künftige Ausrichtung der internationalen Handelsbeziehungen sieht Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gute Chancen für eine Einigung mit den USA.



"Ich glaube, dass wir uns einigen werden", sagte der CDU-Politiker am Freitagmorgen vor Beginn des Treffens der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs in Baden-Baden im SWR.

Sein neuer amerikanischer Amtskollege Steven Mnuchin, mit dem er sich am Vortag in Berlin getroffen hatte, habe "ausdrücklich" gesagt: "Natürlich sind sie für Freihandel und auch sehr dafür, dass wir das in Baden-Baden so gemeinsam festlegen", schilderte Schäuble. "Jetzt gibt es noch ein bisschen eine Diskussion, ob wir die Formulierung von früheren Treffen nehmen oder ob wir sie leicht verändern. Aber ich hoffe eigentlich, dass das ein Punkt ist, wo wir auch mit den anderen uns einigen können."

In ihrer gemeinsamen Abschlusserklärung bekennt sich die G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer üblicherweise zum Freihandel. Im Vorfeld des Treffens in Baden-Baden (17./18.3.) hatte es geheißen, die US-Regierung lehne eine klare Absage an Protektionismus ablehnen. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder angekündigt, in der Handels- und Steuerpolitik künftig vor allem auf amerikanische Interessen zu setzen./ben/sl/DP/she