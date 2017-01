Streit um das Erbe / Zivilprozesskosten sind keine außergewöhnliche Belastung (FOTO)

Berlin (ots) -Nicht jeder Erbfall lässt sich friedlich regeln. Manchmal kommt esunter den Erben zu Auseinandersetzungen bis vor die Schranken desGerichts. Die Kosten dafür sind nach Auskunft des Infodienstes Rechtund Steuer der LBS zum Leidwesen der Betroffenen nicht alsaußergewöhnliche Belastung steuerlich absetzbar. (Bundesfinanzhof,Aktenzeichen VI R 70/14)Der Fall: Zwei Erbinnen stritten in einem kompliziertenZivilverfahren um die Eigentumsanteile an einem Zweifamilienhaus. DerBundesfinanzhof musste im Anschluss daran entscheiden, ob solcheProzesskosten, wenn sie denn die entsprechende Höhe erreicht haben,als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen seien. Davon spricht manim Steuerrecht, wenn es sich um zwangsläufig entstehende Aufwendungenhandelt, denen sich der Steuerpflichtige aus rechtlichen, sittlichenoder tatsächlichen Gründen nicht entziehen kann.Das Urteil: Der BFH wies genau diese erforderlicheZwangsläufigkeit zurück. Schon in seiner bisherigen Rechtsprechunghatte er Zivilprozesskosten nur dann anerkannt, wenn das Verfahrenexistenziell wichtige Bereiche bzw. den Kernbereich menschlichenLebens berührte. Die Richter sahen das im Zusammenhang mit einererbrechtlichen Auseinandersetzung nicht als gegeben an. DerSteuerpflichtige sei nicht Gefahr gelaufen, seine Existenzgrundlagezu verlieren oder seine lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehrbefriedigen zu können. Die Möglichkeit einer Schmälerung derVermögensposition zu erleiden, wie hier im Erbprozess, reiche dazunicht aus.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenReferat PresseTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395Email: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell