Streit um Datenbanksoftware: SAP weist Kopiervorwurf von Teradata zurück

Berlin (ots) - Berlin, 14. September 2018 - SAP hat den Vorwurfdes Ideenklaus, den der US-Konkurrent Teradata Ende Juni erhobenhatte, scharf zurückgewiesen. Wie die Online-Ausgabe desWirtschaftsmagazins 'Capital' berichtet, bezeichnet der Dax-Konzernin einer Klageerwiderung vor dem Bezirksgericht für das nördlicheKalifornien die Anschuldigungen als unbegründet und verjährt.Teradata beschuldigt SAP, es 2008 in eine Partnerschaft gelockt zuhaben, "um Zugang zu Teradatas wertvollem geistigem Eigentum zuerhalten". Mit den derart erlangten Geschäftsgeheimnissen sei dannein Konkurrenzprodukt, die Datenbanktechnologie HANA, entwickeltworden. Die darauf basierende S4/HANA-Software gilt inzwischen alsdas wichtigste SAP-Produkt.Unterdessen wirft ein weiteres US-Unternehmen SAP Ideenklau vor.Adheat, ein Start-up aus Los Angeles, hatte seine Software fürStandortanalyse 2017 dem Risikokapitalfonds SAP.iO vorgestellt.Anschließend habe SAP eine ähnliche Lösung auf den Markt gebracht.Der Dax-Konzern hat auf die Anschuldigung mit einerFeststellungsklage reagiert, in der er jegliche Schuld von sichweist. Der Fall liegt vor einem Bezirksgericht in Los Angeles.Pressekontakt:Niklas Wirminghaus, Redaktion 'Capital'Tel. 030/220 74-5122wirminghaus.niklas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell