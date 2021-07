Streit um Blockade des Suezkanals beigelegt

TOKIO (dpa-AFX) - Im Streit um die tagelange Blockade des Suezkanals durch den Frachter "Ever Given" gibt es eine Einigung.



Das Containerschiff solle an diesem Mittwoch freikommen, teilte ein Sprecher des japanischen Schiffseigners Shoei Kisen Kaisha am Montag auf Anfrage mit. Details zur Vereinbarung mit der ägyptischen Kanalbehörde nannte er nicht. Nach wochenlangen und umfangreichen Verhandlungen habe es eine "grundsätzliche Einigung" gegeben, hatte die britische Anwaltskanzlei Stann Marine kürzlich bekanntgegeben. Sie vertritt die Eigentümer sowie Versicherer der "Ever Given".

Die "Ever Given" ist eines der größten Containerschiffe der Welt und war im März im Suezkanal auf Grund gelaufen. Sechs Tage blockierte der 400 Meter lange Frachter die wichtige Wasserstraße zwischen Asien und Europa. Er fährt unter der Flagge Panamas und wurde vor der Havarie von einem in Taiwan ansässigen Unternehmen gechartert. Die Kanalbehörde beschlagnahmte dass Schiff, das am Großen Bittersee liegt, der den nördlichen vom südlichen Teil des Suezkanals trennt./ln/DP/stk