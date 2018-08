Streit um Berliner Krypto-Start-up Envion eskaliert

Berlin (ots) - Eine der größten ICO-Pleiten drohtBerlin, 21. August 2018 - Der Streit um das BerlinerKrypto-Start-up Envion eskaliert zusehends. Gründer Michael Luckowerhebt schwere Vorwürfe gegen Matthias Woestmann, den CEO der EnvionAG, sowie dessen Geschäftspartner, den Rechtsanwalt Thomas van Aubel:"Woestmann und van Aubel haben unsere Firma gestohlen", sagte Luckowdem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 9/2018, EVT 23. August).Das Unternehmen, das mit mobilen Krypto-Mining-Containern Geldverdienen möchte, konnte Anfang des Jahres in einem Initial CoinOffering (ICO) 100 Mio. Dollar von Investoren einsammeln - dasbislang größte Krypto-Funding in Deutschland. Zwischen Gründern undManagement des Unternehmens kam es anschließend jedoch zumZerwürfnis.Kern des Konflikts ist eine Kapitalerhöhung der Envion AG, dieWoestmann im Januar ohne Einverständnis der Gründer durchführte undbei der van Aubel als neuer Gesellschafter einstieg. Das BerlinerLandgericht hat den Vorgang, mit dem die Gründer ihre Anteilsmehrheitverloren, inzwischen in einem Urteil zu einem einstweiligenVerfügungsverfahren als "Pflichtverletzung" des Geschäftsführerseingestuft.Der Konflikt zwischen Gründern und Management hat den Betrieb desStart-ups weitgehend gelähmt, die Serienproduktion der Containerkonnte nie aufgenommen werden. Unter den mehr als 30.000 Anlegernwill dennoch nur eine Minderheit ihr Investment rückabwickeln, so einAnlegervertreter gegenüber 'Capital'. Gut zwei Drittel der Investorensetzten weiter auf einen Erfolg des Geschäftsmodells.Pressekontakt:Niklas Wirminghaus, Redaktion 'Capital'Tel. 030/220 74-5122wirminghaus.niklas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell