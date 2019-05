Streit über Iran-Politik: Maas trifft US-Außenminister Pompeo

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas ist in Brüssel zu einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo zusammengekommen.



Nach Angaben von Diplomaten trafen sich die beiden am Montagmittag kurz vor einem europäischen Krisengespräch zu den Rettungsversuchen für das Atomabkommen mit dem Iran. An ihm sollten neben Maas die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sowie die Außenminister aus Frankreich und Großbritannien teilnehmen.

Über den Verlauf des Gesprächs von Pompeo und Maas wurde zunächst nichts bekannt. Pompeo hatte in der vergangenen Woche einen geplanten Besuch in Berlin kurzfristig abgesagt.

In EU-Kreisen wurde erwartet, dass Pompeo die Europäer in Brüssel drängt, die harte US-amerikanische Politik gegenüber dem Iran zu unterstützen. Die USA waren vor einem Jahr einseitig aus dem Atomabkommen mit dem Land ausgestiegen, weil sie den Iran für einen Unruhestifter und Unterstützer von Terrorismus in der Region halten. Die Europäer sehen die Rolle des Irans in der Region ebenfalls sehr kritisch. Sie wollen aber das Atomabkommen mit dem Land erhalten und verweisen darauf, dass der Iran bisher alle darin eingegangenen Verpflichtungen einhält./aha/DP/fba