Hamburg (ots) - Zoff am Spielfeldrand: Bisher waren Ann-KathrinBrömmel (28), die Verlobte von WM-Held Mario Götze, und Ina Aogo(29), Ehefrau von Ex-Nationalspieler Dennis Ago, beste Freundinnen.Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Exklusiv in Closer (EVT 14.03.) packtein Insider aus."Ja es stimmt. Im Moment haben sie sich nichts mehr zu sagen.Beide Paare urlaubten zwar gerade parallel in Dubai - aber auf einTreffen hatten sie keine Lust", verrät ein Freund der beidenSpielerfrauen. Grund für das Zerwürfnis soll nachCloser-Informationen Ann-Kathrins selbstsüchtiges, kalkuliertes undmissgünstiges Verhalten sein. "Alles sollte sich immer um sie drehen.Sie duldet einfach keine anderen Göttinnen neben sich. Als Ina 2016zur heißesten Spielerfrau gewählt wurde, soll Ann-Kathrin ihr dasnicht gegönnt haben", so der Insider. Selbst im Internet beendetendie Beiden ihre Freundschaft und entfolgten einander bei Instagram.Doch auch Ina soll kein Engel sein. Eine andere Spielerfrau verrät:"Sie ist auch sehr temperamentvoll und kann aufbrausend werden.Streite mit ihr werden auch schon mal laut, und sie kann dannnachtragend sein."Vor einigen Tagen feierte Ina ihren Geburtstag - ohne Ann-Kathrinoder Mario. Umgekehrt soll bei Aogos auch keine Einladung zurBrömmel-Götze-Hochzeit im Postkasten liegen. Diese soll direkt nachder WM stattfinden.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 12/2018, EVT 14.03.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.