Streiktag bei Neue Halberg Guss - etwa 200 Menschen beteiligt

LEIPZIG (dpa-AFX) - Nach der gescheiterten Schlichtung beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) sind am Dienstagmorgen seit 6.00 Uhr etwa 200 Beschäftigte der Frühschicht in Streik getreten.



Bei der 24-stündigen Arbeitsniederlegung im Leipziger Werk, zu der die IG Metall aufgerufen hat, werde im Laufe des Tages mit einer Beteiligung aller drei Arbeitsschichten gerechnet, erklärte ein Gewerkschaftsvertreter am Dienstagmorgen. Die größte Beteiligung erwarte man zwischen 13 und 14 Uhr, kurz vor der Streikkundgebung.

Die Geschäftsführung der NHG hatte vergangenen Mittwoch die Schlichtung für gescheitert erklärt. Demnach sei ein "Stellenabbau in deutlich größerem Umfang als noch im Juni angenommen" nicht mehr auszuschließen. Seinerzeit galt die Schließung der Leipziger Gießerei mit 700 Beschäftigten Ende 2019 als beschlossene Sache.

Nach einem rund sechswöchigen Arbeitskampf lief seit Ende Juli die Schlichtung. Der Zulieferer von Motorblöcken und Antriebswellen gehört zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe der Familie Hastor./ra/DP/zb