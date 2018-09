Streiktag bei Halberg Guss - Aufruf zu Geschlossenheit

LEIPZIG (dpa-AFX) - Im Konflikt um den Auto-Zulieferer Neue Halberg Guss (NHG) sind etwa 700 Beschäftigte am Standort Leipzig in Streik getreten.



Mit dem 24-Stunden-Streik ab Dienstagmorgen wollen die Beschäftigten für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und des Werks kämpfen. Der sächsische Arbeits-Staatssekretär Stefan Brangs rief zur Geschlossenheit auf. Die Belegschaft in Leipzig und auch am Standort Saarbrücken dürfe sich nicht auseinanderdividieren lassen. Den Streik begrüße er ausdrücklich, sagte er und appellierte an das NHG-Management, weiter mit der Gewerkschaft IG Metall nach einer Lösung zu suchen.

Im Sommer hatten die Beschäftigten der Neuen Halberg Guss sechs Wochen lang gestreikt. Der Ausstand war für eine Schlichtung unterbrochen worden. Eine Einigung wurde nicht erzielt. NHG hatte ursprünglich die Schließung der Leipziger Gießerei zum Jahresende 2019 geplant. Im Stammwerk Saarbrücken war ein Abbau von 300 der 1500 Jobs erwogen worden. Die Neue Halbgerg Guss gehört zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe der Familie Hastor./bz/DP/nas