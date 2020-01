Streiks in Frankreich gehen weiter - Lage verbessert sich aber

PARIS (dpa-AFX) - Die Proteste gegen die Rentenreform sollen auch am Dienstag in Frankreich weitergehen.



Einige Gewerkschaften hatten zu Aktionen aufgerufen. Gleichzeitig wollen sich Regierungsvertreter und Sozialpartner zu weiteren Verhandlungen treffen. Die französische Staatsbahn kündigte weitere Störungen an - allerdings verbessere sich die Lage. So sollen acht von zehn TGV-Schnellzügen fahren. Ein Großteil der Pariser Metrolinien wird wieder nur zu Stoßzeiten bedient, einige Vorstadtzüge fahren aber den ganzen Tag. Die Regierung hatte am Wochenende ein deutliches Zugeständnis an die Gewerkschaften gemacht./nau/DP/he