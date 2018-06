Streikende blockieren Autozulieferer Neue Halberg-Guss - Räumung durch Polizei?

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Lage bei der Neuen Halberg-Guss (NHG) in Leipzig spitzt sich zu.



Es werde noch am Dienstagmorgen eine Versammlung mit den streikenden Mitarbeitern geben, sagte Heinz Volkmer, Mitglied der IG-Metall-Streikleitung. Die Polizei will nach Angaben der IG Metall am Vormittag das Gelände räumen. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen. Seit Tagen sind die Mitarbeiter am Standort in Leipzig im Ausstand, blockieren die Einfahrt von Lastwagen und bilden Menschenketten. Am Dienstagmorgen waren den Angaben zufolge etwa 250 bis 300 Beschäftigte erneut im Ausstand.