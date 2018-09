Streik wegen Steuerreform legt Costa Rica weitgehend lahm

SAN JOSÉ (dpa-AFX) - Regierung und Gewerkschaften in Costa Rica verhandeln ab Montag über die Umsetzung einer geplanten Steuerreform, um einen seit zwei Wochen dauernden Streik zu beenden.



Die Verhandlungsparteien hatten erste Gespräche ohne Ergebnis beendet, wie die Tageszeitung "La Nación" am Sonntag berichtete. Der Streik legt das öffentliche Leben in dem lateinamerikanischen Land weitgehend lahm.

Mit dem Gesetzespaket versucht die Regierung von Präsident Carlos Alvarado, ein Loch in den öffentlichen Finanzen zu stopfen. Die Gewerkschaften lehnen eine Steuerreform jedoch ab, weil sie der Ansicht sind, dass diese die Mittelschicht und Geringverdiener sowie Beschäftigte im öffentlichen Dienst benachteiligt./rz/DP/he