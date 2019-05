Streik für Rente legt öffentlichen Verkehr in Niederlanden lahm

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Durch landesweite Streiks ist der öffentliche Verkehr in den Niederlanden lahmgelegt worden.



Seit Dienstag morgen fahren keine Busse, Straßenbahnen, Fähren und Züge. Der Streik führte bereits am frühen Morgen zu Staus auf zahlreichen Straßen. Auch der Reiseverkehr nach Deutschland werde behindert, warnte die niederländische Bahn in Utrecht. Die Streiks sollten 24 Stunden andauern.

Die Gewerkschaften wollen mit den Streiks bessere Regelungen für die Rente erzwingen. Zentral bei den Protesten steht die Ablehnung der Erhöhung des Rentenalters auf mehr als 67 Jahre.

Rund um den Amsterdamer Flughafen Schiphol fuhren einige wenige Züge. Ein Gericht hatte mit einer einstweiligen Verfügung einen umfassenden Streik verboten. Der Flughafen müsse erreichbar bleiben./ab/DP/fba