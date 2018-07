Streik bei Ryanair trifft Tausende Flugpassagiere in Belgien

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Tausende Passagiere von und nach Belgien sind am Mittwoch vom Streik bei der Fluggesellschaft Ryanair betroffen gewesen.



Am Brüsseler Flughafen fielen nach Angaben einer Sprecherin 18 von 40 Verbindungen aus, 3500 Passagiere waren betroffen. Etwa 80 Prozent der Ryanair-Flugbegleiter streikten dort, wie ein Sprecher der belgischen Gewerkschaft LBC-NVK sagte.

Passagiere, die am Mittwoch mit Ryanair von Belgien aus nach Deutschland oder anders herum fliegen wollten, waren nicht betroffen. Ryanair fliegt aus Brüssel lediglich den Flughafen Berlin-Schönefeld an. Die zwei angesetzten Flüge fanden wie geplant statt, wie ein Sprecher des Flughafens Schönefeld sagte. Wegen eines Flugbegleiterstreiks in mehreren Ländern hat der Billigflieger Ryanair für diesen Mittwoch europaweit 300 Flüge abgesagt./lif/DP/jha