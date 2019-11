Streik bei der Lufthansa trifft auch NRW-Flughäfen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der zweitägige Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa wird am Donnerstag auch viele Passagiere in Nordrhein-Westfalen treffen.



Am Flughafen Düsseldorf hat die Lufthansa einen Großteil ihrer geplanten Flüge von und nach München gestrichen. Zudem wurden alle Verbindungen von und nach Frankfurt abgesagt. Auch am Flughafen Münster-Osnabrück sind zahlreiche Flüge annulliert worden. Insgesamt sagte die Lufthansa für Donnerstag und Freitag zusammen bundesweit rund 1300 Flüge ab. Betroffen sind rund 180 000 Passagiere.

Die Gewerkschaft Ufo fordert für die rund 21 000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Am Mittwochabend hatte die Lufthansa vor den hessischen Landesarbeitsgericht noch einen weiteren Versuch unternommen, den Streik zu stoppen. Doch auch dieses Gericht lehnte es ab, den Arbeitskampf der Gewerkschaft mit einer Einstweiligen Verfügung zu stoppen. Zuvor war sie mit ihrem Antrag bereits vor dem Arbeitsgericht Frankfurt gescheitert./hff/DP/zb